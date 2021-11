En ny, dansk vaccine er på trapperne.

Og selvom sådan en udmelding formodentlig vil henlede manges tanker på covid-19, drejer det sig om bekæmpelsen af en helt anden sygdom.

Det er nemlig forskning i luftvejsinfektionen tuberkulose, flere danske forskere fra Statens Serum Institut nu kan præsentere resultater fra.

DR bragte historien først.

Tuberkulose er den 13. hyppigste dødsårsag i verden. Alene i 2020 har tuberkulose på verdensplan kostet halvanden million menneskeliv, skriver WHO.

Og selvom luftvejsinfektionen i dag er forholdsvis sjælden herhjemme, er der stadig danskere, der rammes af sygdommen.

»Der er cirka 300 danskere om året, der rammes af tuberkulose. Men det står meget værre til andre steder i verden – særligt Afrika, Indien og Sydøstasien,« siger Rasmus Skaarup Mortensen til B.T.

Han er afsnitsleder på afdeling for Infektionsimmunologi hos Statens Serum Institut (SSI) og en af de forskere, der står bag udviklingen af den nye vaccine.

Hvad er tuberkulose? Tuberkulose er en infektionssygdom, der forårsages af bestemte bakterier. Det forekommer hyppigst i lungerne, men kan ramme en lang række organer. Symptomerne afhænger af, hvilket organ der inficeres. Kilde: Statens Serum Institut

Måske tænker du: Men er der ikke allerede en vaccine mod tuberkulose? Og jo, det er der:

»Calmettevaccinen, den der allerede er, har en god effekt på babyer og børn. Den nedbringer dødeligheden ved at modvirke, at bakterierne spreder sig fra lungerne til resten af kroppen,« siger Rasmus Skaarup Mortensen:

»Men den har ikke samme effekt hos teenagere og voksne. Her er virkningen imod lungesygdom faktisk nærmest ikke eksisterende.«

Han fortæller, at calmettevaccinen mod Tuberkulose, før coronavaccinen, var den mest anvendte i verden.

De nye, lovende forskningsresultater bygger på årelang forskning. Og inspirationen til den 'nye vaccine' kom faktisk på baggrund af resultater med calmettevaccinen.

»I 2018 kom et studie frem, der viste, at genvaccination af voksne og teenagere med den 'gamle vaccine' gjorde, at der var færre som blev smittet med tuberkulose,« siger han.

»Derfra kom ideen til at kombinere calmettevaccinen med en syntetisk vaccine for at opnå en endnu bedre effekt.«

Pengene til forskningen kommer blandt andet fra National Institutes of Health i USA. Og inden længe skal vaccinen testes på mennesker.

»Vaccinen skal bruges i de dele af verden, hvor problemet er størst. Og det vil faktisk sige alle andre steder end Nordamerika, Australien og Europa. Altså i stort omfang, lav- og midtindkomst lande,« siger Rasmus Skaarup Mortensen.

Noget, der sætter en naturlig begrænsning for, hvad den kan koste.

»I udviklingen af vaccinen tænker vi for eksempel over, at teknologien ikke må være for dyr. Samtidig er der flere fonde, der donerer penge, således at den ender med at koste mindre hos modtageren, end den ellers ville gøre. Målet er, at en vaccine skal koste mellem en og fem dollar.«

Selvom udvikling af vacciner er et vigtigt redskab, er der stor forskel på, hvor stor økonomisk støtte, der doneres til udviklingen.

»I 2019 modtog tuberkulosevaccine forskning omkring 117 millioner dollar. Til sammenligning var det tal 100 milliarder dollar til coronavaccineforskning,« siger han.