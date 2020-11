Ambitionen om at få et 12-tal i alle fag på gymnasiet og universitetet medfører risiko for, at der kan opstå følgevirkninger som stress og angst blandt de dygtigste piger på ungdomsuddannelserne.

Det har været en udbredt antagelse i de senere år, men nu kan man ifølge forskerne bag den nye undersøgelse 'Danskernes mentale sundhed – Udvikling, baggrund og konsekvenser' punktere myten, om at 12-talspiger har flere mentale problemer end andre piger. Det skriver Akademikerbladet ifølge Videnskab.dk.

Det er Rockwool Fondens Forskningsenhed, der står bag undersøgelsen, som har målt 20-åriges kontakt med psykologer og psykiatere i perioden fra 2010 til 2016.

Forskerne inddelte pigerne i grupper, der henholdsvis havde over eller under 10 i gennemsnit i dansk og matematik i 9. klasse.

»Der er ikke noget belæg for at sige, at der er udbredte problemer med mental sundhed blandt 12-talspigerne. Tværtimod er det blandt dem med færrest ressourcer, der får de laveste karakterer, at der er flest mentale helbredsproblemer, og hvor forbruget af mentale sundhedsydelser er størst,« siger Signe Hald Andersen, der er forskningsleder i Rockwool Fonden og medforfatter på studiet, til Akademikerbladet ifølge Videnskab.dk.

Piger med karakterer under 3 i dansk og matematik i folkeskolen har et dobbelt så højt forbrug af psykologer og psykiatere, inden de fylder 20 år, end piger der har fået de højeste karakterer, fortæller Signe Hald Andersen til fagbladet.

Ifølge undersøgelsen er der sket et signifikant fald i brugen af psykologhjælp fra 2012 til 2016 blandt alle piger, hvor faldet dog er størst blandt piger med topkarakterer.

Rapporten beskriver dog samtidig, at antallet af 16-24-årige, der har været i kontakt med det psykiatriske system, er fordoblet i løbet af de sidste ti år.

Fra 2007 til 2017 er andelen af kvinder mellem 16-24 år, der har taget kontakt til psykiatrien, steget fra 7 til 11 procent.

Blandt mænd er andelen vokset fra 5 procent i 2007 til 10 procent i 2017.

Andre artikler på Videnskab.dk