To forskere fra Harvard Universitet har vakt opsigt med deres teori om, at et fremmed objekt i rummet er et rumskib, skrev B.T. den 5. november. Men en dansk forsker tror, de gør grin med medierne.

»Det er mere sandsynligt, at det er en test for at se, hvad journalister kan finde på at skrive om.«

Sådan siger den anerkendte professor i astrofysik og planetforskning ved Niels Bohr Instituttet, Anja Cetti Andersen, grinende til B.T. da hun får spørgsmålet:

Hvor stor er sandsynligheden for, at der er rumvæsner på den ting, der flyver rundt derude?

Hun har lidt svært ved at tage spørgsmålet seriøst og forklarer, hvorfor hun synes, at teorien er lidt ‘langt ude’.

»Rummet er et rigtig trist sted for levende organismer, det er koldt, der er vakuum og det er fyldt med stråling. Så jeg ville mene, at det er højst usandsynligt, at der var noget levende, der kunne overleve der. Især når den har svævet rundt i millioner af år.«

Det hele startede i slutningen af 2017, da NASA for første gang nogensinde opdagede et objekt i vores solsystem, som ikke stammer herfra.

Det mystiske objekt, som er på størrelse med et fodboldstadion og har fået navnet ‘Oumuamua’, har haft en lidt usædvanlig bane og har accelereret på dets vej gennem vores solsystem.

Astrofysiker Anja C. Andersen, blev som den første herhjemme professor i "offentlighedens forståelse af naturvidenskab". Fotograferet på Niels Bohrs kontor og auditorium på Niels Bohr institutet. Foto: Anne Bæk Vis mere Astrofysiker Anja C. Andersen, blev som den første herhjemme professor i "offentlighedens forståelse af naturvidenskab". Fotograferet på Niels Bohrs kontor og auditorium på Niels Bohr institutet. Foto: Anne Bæk

Det har fået astronomiforskeren Avi Loeb og astrofysikeren Shmuel Bialy fra Harvard University til at skrive en artikel, som udgives den 12. november, hvor de deler deres teori.

Teorien har mødt meget modstand, og Andersen mener også, at der er en anden grund til den usædvanlige bane og accelerationen, end at det skulle være aliens, der styrer ‘Oumuamua’.

»Det er jo sådan, at når man sender et objekt mod en ting med stor tyngde, så vil tyngdekraften accelerere objektet, når det flyver forbi - som en slags tyngdeslynge. Så det er nok nærmere solens tyngdefelt, der har været skyld i accelerationen og den usædvanlige bane,« siger Anja C. Andersen og giver et bud på teoriens baggrund - en såkaldt Sokal affair:

»Man gør det i forskning for at tjekke vores eget system, at man sender ‘fake news’ ud for at se, om det bliver opdaget og for at teste, om systemet er kritisk nok.«