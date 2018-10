Verden er af lave. Eller i hvert fald godt halvdelen af den.

Det er nemlig lykkedes kinesiske forskere at flytte de naturlige grænser for genetisk reproduktion ved at gøre hankønnet helt overflødigt.

»Vores research viser os, hvad der muligt,« som en af hovedarkitekterne bag studiet, Wei Li fra det Kinesiske Akademi for Videnskab, siger til engelske The Telegraph.

Det er i første omgang mus, der har lagt krop til det opsigtsvækkende kinesiske eksperiment.

Ligesom de øvrige pattedyr - inklusive os mennesker - kan mus kun få musebørn ved at befrugte et æg med mandlig sæd.

Men ved at manipulere med hun-musenes genetiske materiale - at slukke for nogle og skrue op for andre - lykkedes det forskerne at skabe en ny hun-mus.

Og 210 æg senere kom der ikke færre end 29 nye musebørn til verden.

Ikke nok med, at børnene var fine og velskabte, de overlevede også, og de har siden selv født sunde og velskabte børn.

»Vi så, at manglerne i bimaternale mus kan elimineres, og at bipaterale reproduktionsbarrierer hos pattedyr også kan krydses,« lyder den tekniske forklaring fra det kinesiske forskerhold, som tidligere på ugen offentliggjorde deres studie.

Inden gennembruddet havde forskerne forsøgt at skabe samme resultat med mus af hankøn. Men selv om det rent faktisk lykkedes at få børn ud af det, var de defekte og døde efter meget kort tid.

Så det er altså kvinde-kønnet, som gennembruddet er en rigtig god nyhed for. Selv om en verden uden mænd måske ikke lige er rundt om hjørnet.

Men på sigt, jo, mener Teresa Holm fra Auckland Universitet.

»Det kan meget vel føre til, at par af samme køn vil være i stand til føde sunde børn uden en mand,« siger hun til The Telegraph.

Hun understreger dog også, at der er en del etiske og sikkerhedsmæssige bekymringer, der først skal ud af verden, før det kan blive en realitet.

Så mænd kan foreløbig trække vejret helt roligt. Der går mange år før sex bliver overflødiggjort.