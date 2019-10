For lidt søvn kan sandsynligvis gøre usunde fødevarer endnu mere fristende. Nu mener forskere, at de ved hvorfor. Det skriver tidsskriftet Science Magazine i en nyhedsopdatering ifølge Videnskab.dk.

Søvntab påvirker nemlig de samme receptorer i hjernen, som rygning af marihuana gør – og som også er kendt for at give trang til søde sager, viser et nyt studie.

Thorsten Kahnt, der er adjunkt og neurolog ved Northwestern Universitys Feinberg School of Medicine i Chicago, USA forsøgte at finde ud af, hvorfor søvntab får folk til at 'crave' – altså få en pludselig trang til – søde sager.

Derfor hentede han inspiration i andre undersøgelser, der forbinder søvnmangel hos mennesker med en stigning i visse molekyler i det såkaldte endocannabinoid-system i hjernen.

Systemet er et netværk af neurotransmittere og receptorer, der bliver påvirket, når man ryger marihuana. Studier af mus har vist, hvordan dette system påvirker den måde, hvorpå hjernen behandler lugte. Og lugte spiller en stor rolle, når det kommer til appetit – bare tænk på, hvordan det er at gå ind i et bageri med nybagte kanelsnegle.

Der har dog ikke tidligere været etableret en klar forbindelse mellem søvn, endocannabinoid-systemet, lugt og appetit hos mennesker. Derfor ville Kahnt og hans forskerhold gerne undersøge det nærmere.

De lavede et forsøg, hvor de rekrutterede 25 sunde frivillige mænd og kvinder.

Forsøget foregik over to nætter med fire ugers mellemrum, hvor de skulle sove enten fire eller otte timer om natten

Efter de fire uger blev rollerne byttet om, så dem, der kun havde sovet fire timer den første nat, nu sov otte timer – og omvendt

Forsøgsdeltagerne afleverede blodprøver og blev scannet i hjernen efter endt søvn

Dernæst blev de præsenteret for en buffet, hvor de bare skulle spise det, de havde lyst til, men hvor deres valg blev observeret

Personerne med søvnmangel havde højere niveauer af 2-oleoyglycerol, der er et molekyle, som sandsynligvis påvirker endocannabinoid-systemet, i blodet, viste blodprøverne.

Gruppen, der ikke fik nok søvn, rapporterede ikke, at de var mere sultne end de andre, og da de blev præsenteret for buffeten, spiste grupperne i gennemsnit lige mange kalorier. Men dem, der fik for lidt søvn, valgte mere usunde fødevarer i gennemsnit – som for eksempel glaserede donuts i stedet for blåbærmuffins.

På baggrund af forsøgene konkluderer forskerne, at søvntab sandsynligvis påvirker endocannabinoid-systemet, hvilket resulterer i en øget lyst til søde sager.

»Det her er et spektakulært studie,« siger Christian Benedict, der er lektor på Institut for Neuroscience ved Uppsala Universitet, og som ikke var involveret i studiet, til Science Magazine.

Han understreger dog, at der i studiet ikke er taget højde for, at der kan have været en række andre faktorer end længden på søvntiden, der kan have påvirket resultaterne.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Videnskab.dk