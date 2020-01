Mindst 80 er døde, den nationale krise i Kina er total, og fredag blev det første europæiske tilfælde af coronavirusset en realitet.

Med andre ord: Det er slet ikke urealistisk, at det dødelige virus når danske himmelstrøg.

Men hvad sker der i det sekund, at man får mistanke om et smittetilfælde herhjemme?

Jo, nu skal du høre. I første omgang er det vigtigt at forstå, at der allerede er sat en form for beredskab i gang herhjemme.

Det handler først og fremmest om, at man har sørget for at være helt sikker på, hvad der skal gøres, hvis en dansker bliver smittet, men lige nu vil du også opleve en anden opmærksomhed fra det sundhedspersonale, du potentielt set kommer i kontakt med.

Rådgivere på akuttelefonerne og praktiske læger i Danmark har fået besked på at være mere opmærksomme på de danskere, der kontakter dem og beskriver influenzalignende symptomer.

Lægerne og sygeplejersken vil spørge ind til, om man har været Kina eller rejst andre steder, og hvis der efter flere spørgsmål er en vedvarande mistanke om corona-virusset, vil du modtage én meget klar besked.

Bliv hjemme!

»Hvis mistanken bliver ved med at være der, vil de blive bedt om at blive hjemme, indtil der kommer en ambulance. Den vil komme hjem til dig med en ambulancefører, der er iført maske og kittel,« fortæller Thomas Benfield, der er professor og overlæge på Hvidovre Hospital.

Og hvis du er smittet på Sjælland, vil ambulancen sætte kurs mod Hvidovre Hospital, hvor der allerede nu er lavet et helt bestemt 'Coronavirus-rum' til potentielle smitteofre.

På stuen vil Thomas Benfield og resten af lægerne som det første tage en prøve af patientens snot og sende direkte ind til Statens Serum Institut.

»Inden for et par timer har vi et svar, og hvis patienten er smittet, går vi gang med at vurdere trusselsniveauet. Hvor stærk er patientens krop, og hvor alvorligt er det, og så handler det ellers om at holde kroppen i gang, mens den bekæmper virusset,« fortæller professoren.

Her gør Thomas Benfield klart, at det især er ældre og svage borgere, der vil have svært ved at slå virusset ned. Er du ung og frisk, skal du ikke bekymre dig. Behandlingen kan bestå af alt fra let medicin til ilttilskud, og så handler det ellers om at 'afhøre' patienten.

»Vi skal finde ud af, om andre kan være smittet af personen, så vi får brudt smitten,« siger Thomas Benfield.

Med andre ord er lægerne på Hvidovre Hospital altså klar til at tage imod en coronasmittet dansker, hvis det bliver en realitet, men skal han selv smide penge på udfaldet, så tror han ikke, at der bliver brug for rummet.