Ansigtet er noget af en indgangsvej for virusser til at få adgang til vores kroppe igennem munden, næsen eller øjnene – og dermed gøre os syge.

New York Times har talt med Vanessa Raabe, der er assisterende professor i medicin ved New York University om, hvad man kan gøre for at holde sine pilfingre fra ansigtet. Det skriver Videnskab.dk.

1. Kleenex er din ven

Hvis du har behov for at klø dig omkring næsen, så brug et stykke køkkenrulle eller lignende i stedet for dine fingre.

Og nys for guds skyld med i papir i stedet for hænderne – til nød albuen, hvis du ikke har noget i nærheden af dig, skriver the New York Times.

2. Hvad får dig til at røre ved dit ansigt?

Vanessa Raabe siger til the New York Times, at man måske skal være mere opmærksom på, hvilke vaner man selv har.

Klør du dig i øjnene, hviler hagen mod hånden eller retter meget på håret? Stop med det.

3. Hold hænderne beskæftigede

Det er svært at bide negle, hvis ens hænder er begravet i strikketøj eller klemt sammen om stress-bolde (dem bør du for resten rense ofte, skriver the New York Times).

4. Tag det roligt

»Mit råd vil være at folk skal prøve at reducere deres generelle stress-niveauer i stedet for at blive alt for optagede af, hvad de rører ved,« siger professor i psykiatri og adfærdsvidenskab ved Northwestern University, Stew Shankman, til the New York Times.

»Stress har en negativ indflydelse på dit immunsystem – jo mere stresset du er, jo sværere bliver det for din krop at bekæmpe infektioner,« siger professoren.

Altså er det måske værd at overveje at finde stressbolden frem.

