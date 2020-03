Sundhedsvæsenet bruger ikke alene mundbind i disse corona-tider, men også beskyttelsestøj, når de er i kontakt med personer, som kan være smittebærere.

Dette taler sit tavse sprog om, at smitte også kan overføres via vores tøj.

Det fremgår af en artikel på forskning.no, Videnskab.dk's norske søstersite. Artiklen er produceret af universitetet OsloMet.

Her kommer nogle råd fra Ingun Grimstad Klepp, der er forsker ved det norske forbrugerforskningsinstitut SIFO, til, hvordan du håndterer vasketøjet – særligt hvis du selv har en syg i huset.

1. Vask ved minimum 60 grader

Det norske folkesundhedsinstitut (FHI) råder patienter, der er isoleret i hjemmet med corona-symptomer, til at vaske alt brugt tøj og sengetøj ved minimum 60 grader.

Du kan også vælge at give tøjet en ekstra skylning.

Tørrer du med tørretumbler og stryger det efterfølgende, særligt med varm damp, gør det faktisk også dit tøj endnu mere rent, siger Ingun Grimstad Klepp i artiklen bragt på Videnskab.dk.

Overdosering af vaskemiddel giver derimod ikke renere vask.

»Et problem ved kravet om mindst 60 grader er, at meget tøj ikke tåler det. Er en i familien syg, kan det være en ide bare at anvende det tøj, som tåler så høje temperaturer,« siger Ingun Grimstad Klepp.

2. Hold rene og beskidte tekstiler skarpt adskilt

Et helt centralt princip for at hindre smitte er at holde det rene og det beskidte tøj adskilt, forklarer Ingun Grimstad Klepp ifølge forskning.no.

Læg vasketøjet direkte i vaskemaskinen, hvis du formoder, det har været i kontakt med smittebærere.

»Vær opmærksom på, at alt dét, som har været i kontakt med vasketøjet – dit eget tøj, gulvene, bordene, hænderne og så videre – faktisk også bliver beskidt,« fortæller Ingun Grimstad Klepp til OsloMet.

Så det skal altsammen vaskes eller sprittes af.

Husk særligt at vaske hænderne, når du har håndteret vasketøj fra den syge i husstanden.

Ingun Grimstad Klepp minder desuden om, at alt tøjet i vaskemaskinen bliver lige rent – eller lige beskidt.

»At blande tøj og tekstiler fra en syg person sammen med andres tøj og så vaske det på under 60 grader er ikke smart. Vask på de anbefalede 60 grader, og lad så tøjet ligge separat fra andet rent tøj,« er rådet fra Klepp i artiklen bragt på Videnskab.dk.

3. Husk, det er ikke bare den syges tøj, der kan bære smitte

Du er sikkert allerede opmærksom på sengetøj, undertøj og håndklæder, men her i corona-tiden er også træningstøj, overtøj (særligt hvis du tager offentlig transport) og tøj, du bruger på jobbet og til sociale sammenkomster, noget, der kan bære smitten.

»At gå direkte hjem fra at have benyttet kollektiv transport og så sætte sig i møblerne uden at skifte tøj er ikke klogt,« siger Ingun Grimstad Klepp.

»Hvis du har tøj, som, du mistænker, har været i kontakt med smitte, er vores råd enten at lægge det direkte i maskinen eller alternativt i 'karantæne'.«

Hvis tøjet hænges udenfor, hvor det ikke er i kontakt med nogen, vil corona-virussen stille og roligt dø af sig selv i løbet af nogle dage.

4. Sådan desinficerer du uldtøj

Tøj kan beskytte mod smitte - eksempelvis handsker. Hvis det ikke er engangsprodukter, må de desinficeres.

Det gøres enten ved 95 grader i vaskemaskinen.

Det kan uldtøj ikke tåle, men det kan alternativt klares i en stor gryde i 10 minutter lige under kogepunktet.

»Brug en gryde og rigeligt med vand – og rør ikke! Tænk, at det er en torsk, du koger,« råder Klepp til i artiklen bragt på Videnskab.dk.

