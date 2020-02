Der har gennem tiden været forsket meget i, hvordan spil på forskellige måder påvirker børns adfærd.

Og nu tyder det på, at spil også har noget at skulle have sagt, når det kommer til de unges spisevaner. Det fortæller forskere fra Københavns Universitet i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

I et nyt oversigtsstudie har forskere fra Københavns Universitet undersøgt 43 allerede eksisterende studier om brug af spil til at påvirke børns spisevaner.

Forskerne er kommet frem til, at både computerspil, brætspil og kortspil kan motivere børn til at spise mere frugt og grønt.

Lektor og medforfatter på studiet Annemarie Olsen fra Institut for Fødevarevidenskab forklarer i pressemeddelelsen, at børns madvaner er særligt vigtige, da de risikerer at tage dem med ind i voksenlivet.

I det nye studie har forskerne blandt andet set på et amerikansk studie, der viser, at et spil, hvor en superhelt skulle besejre skurke ved at spise frugt og grønt, fik børnene til at indtage 66 procent mere frugt samt 44 procent mere grønt.

Ifølge forskerne bag studiet skal man dog alligevel passe på, at børn gennem spil ikke blot bliver drevet af belønning. Det er nemlig vigtigt, at børnene får en følelse af, at være drevet af deres egen frie vilje, så der også skabes en form for indre motivation efter at spise sundere.

»Hvis belønning altid er det centrale i spillene, er der risiko for, at motivationen forsvinder, når man er færdig med spillet,« forklarer Ching Yue Chow fra Institut for Fødevarevidenskab, der er hovedforfatter på det nye studie, i pressemeddelelsen ifølge Videnskab.dk.

Forskerne påpeger derudover, at spil omvendt også kan have en negativ effekt og få børn til at spise mere usundt, hvilket eksempelvis er tilfældet, når firmaer laver spil med henblik på at reklamere for usunde snacks.

