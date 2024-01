Der skal udarbejdes en plan for et såkaldt »kontrolleret skred« for den forurenede jord ved Nordic Waste. Det erfarer B.T. fra flere centrale kilder.

Planen er, at den forurenede jord altså ikke nødvendigvis skal køres væk fra området. I stedet skal jorden inddæmmes, så den skrider udenom landsbyen Ølst og andre kritiske områder.

Den information er Folketingets miljøordførere netop ved at blive informeret om på et orienteringsmøde i Erhvervsministeriet.

Det er rådgivningsvirksomheden COWI, der skal udarbejde den konkrete plan.

Det er endnu ikke sikkert, at planen bliver sat i værk. Det sker, såfremt det er den bedst mulige løsning.

Men det koster 2,2 milliarder, hvis al jorden skal køres væk. Derfor arbejder man med andre ideer.

En af dem, er altså at lede jorden væk fra landsbyen Ølst.

Regeringen holder pressemøde klokken 10:30 fra Erhvervsministeriet.

Det kan du naturligvis følge lige her.

Opdateres …