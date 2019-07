Det kunne lyde som en skrøne fra gamle science fiction film og børnefilm, at blæksprutters arme kan tænke og bevæge sig, uafhængigt af hjernen.

Men det er faktisk også en ret solid videnskabelig teori. Og der ser endda ud til at være noget om snakken.

En ny model, der kan illustrere informationsflowet mellem en blækspruttes arme, sugekopper og hjerne, er netop blevet præsenteret på en konference for astrobiologisk videnskab, og den bekræfter hypotesen om, at blæksprutten ikke behøver bruge hjernen for at bevæge armene.

Det skriver American Geophysical Union i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

»Blækspruttens arme har en nervering, som går udenom hjernen, så dens arme kan sende information til hinanden, uden af hjernen ved det,« siger Dominic Sivitilli ifølge American Geophysical Unon.

Han er kandidat i neurovidenskab og astrobiologi ved University of Washington, og fremlagde de nye resultater på konferencen.

»Så mens hjerne ikke er helt sikker på, hvor armene er i rummet, så ved armene, hvor hinanden er, og det gør det muligt for armene at koordinere handlinger som krybende bevægelse.«

Forskerne vil bruge modellem til at forstå, hvordan bevægelser, som blækspruttens hjerne ikke styrer, indgår i komplekse handlinger såsom jagt, hvor hjernen er nødvendig for at styre.

»Et af de store spørgsmål er, hvordan et distribueret nervesystem fungerer, især når det forsøger at gøre noget kompliceret som at flytte sig gennem væske og finde mad på en kompleks havbund,« siger David Gire, adjunkt i neurovidenskab og vejleder på projektet, ifølge American Geophysical Union.

Resultaterne bliver præsenteret mundtligt og diskuteret på konferencen. Pressemeddelelsen melder ikke om, hvor langt forskerne er nået i bestræbelserne på at få udgivet deres fund i et videnskabeligt tidsskrift