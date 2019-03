Den bliver normalt set som ikke-socialt dyr. Den malaysiske solbjørn lever nemlig alene.

Men da en gruppe forskere gennem 2 år studerede en gruppe på 22 bjørne, var resultaterne opsigtsvækkende - for bjørnene kunne nemlig kommunikere med hinanden ved at kopiere ansigtsmimik og vise tænder. Det skriver University of Portsmouth i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Studiet overrasker, fordi bjørnene ikke har et specielt evolutionært link mellem bjørne og mennesker. Fundet kan ifølge universitetet betyde, at ansigtsmimik - som en form for avanceret kommunikation - kan være forholdsvis normal blandt pattedyr og derfor ikke kun er at finde hos højt udviklede sociale arter.

Bjørnene, der var mellem 2 og 12 år i perioden, forskerne studerede dem, boede i et reservat i Malaysia, hvor de begyndte at lege med hinanden. Her opdagede forskerne to specifikke ansigtsmimikker, som bjørnene kopierede:

En, hvor de øverste tænder blev fremvist.

En, hvor tænderne blev gemt væk under læberne.

Forsker og medforfatter fra Portsmouth University, ph.d. Marina Davila-Ross, fortæller i meddelelsen, at kopiering af ansigtsmimik er en af grundpillerne i menneskelig kommunikation: »Fordi solbjørne viser tegn på en så kompleks form for ansigtskommunikation, og fordi de ikke har noget specielt evolutionært link til mennesker, i modsætning til for eksempel aber, og de heller ikke er domesticerede dyr som for eksempel hunde, så er vi ret sikre på, at denne form for kommunikation også er at finde hos andre dyrearter. Det skal dog undersøges nærmere,« siger

hun.

Tidligere forskning fra universitetet har nemlig vist, hvordan hunde justerer deres ansigtsmimik, når de bliver kigget på af mennesker.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Videnskab.dk