De utrolige billeder taler for sig selv. Men alligevel kræver de lidt forklaring.

De første billeder fra James Webb-teleskopet er blevet offentliggjort.

Og det er en begejstret professor fra Institut for Rumforskning og Rumteknologi ved DTU, der forklarer billedernes potentiale.

»Allerede nu kan man se, hvad den kan udarbejde. Det første billede viste det mest dybe billede, der er taget med infrarød teknologi, nogensinde,« siger Lars Buchhave, der er professor ved DTU.

The first image from the Webb Space Telescope represents a historic moment for science and technology. For astronomy and space exploration.



And for America and all humanity. pic.twitter.com/cI2UUQcQXj — President Biden (@POTUS) July 11, 2022

Joe Biden, der er USAs præsident, delte billedet natten til tirsdag fra det 70 milliarder kroner dyre rumteleskop.

'Det første billede fra James Webb-teleskopet repræsenterer et historisk øjeblik for videnskaben og teknologi. Til astronomi og udforskning af rummet. Og for USA og hele menneskeheden,' skrev præsidenten på Twitter.

Motivet på billedet er 13 milliarder år gammelt. Billedet viser flere galakser langt, langt væk.

Det tog teleskopet 12 timer og 30 minutter at generere billedet – og det er kæmpe fremskridt, forklarer professor Lars Buchhave.

»Man kan sige, at de her billeder er fra den første uges observationer. Vi ser begyndelsen nu. Vi forventer, at teleskopet holder i 10 år, så det her er kun den spæde begyndelse,« siger Lars Buchhave.

I godt 18 år har de bygget og finpudset teleskopet, der nu begynder at spytte billeder ud.

Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Ifølge professoren er der to store ting i vente, som James Webb-teleskopet kan hjælpe med.

»Det første er, at man kan observere det helt tidlige univers. Vi kan se de første galakser, der bliver dannet. Det er første gang, at vi kan se så langt tilbage.«

»Men det andet, som jeg glæder mig meget til, er, at vi nu kommer til at se, hvordan andre planeter kredser om deres stjerne. Det ville være første gang, at vi får sådan et indblik,« forklarer Lars Buchhave.

Professoren uddyber, at teleskopet blot vil være et hjælpemiddel til at se bevægelsen på en anden planet.

Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Men i sidste ende vil man kunne afklare omstændighederne i planetens atmosfære og senere hen afklare, om planeten potentielt er beboelig.

»Det ville være megainteressant,« tilføjer Lars Buchhave.

Men Lars Buchhave understreger også, at der er milliarder af planeter, og at der i skrivende stund er ingen observationer endnu.

»Det her vil åbne helt nye parametre for, hvordan vi kan kigge på andre planeter, der minder om jorden,« siger Lars Buchhave.