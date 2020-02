Drømmer du om at bruge dit liv på at lave absolut ingenting?

En østeuropæisk salamander har gjort denne dovne drøm til virkelighed og har siddet musestille i nu 2.570 dage. Det skriver The Independent ifølge Videnskab.dk.

Salamanderen er af arten hulepadde (Proteus anguinus), som er kendt for at leve i over hundrede år. Nu har forskere fundet ud af, at de blege grottebeboere lever deres lange liv i et ekstremt langsomt tempo.

»De hænger ud og laver nærmest ingenting,« fortæller Gergely Balázs, forsker i zoologi ved Eötvös Loránd University i Ungarn til magasinet New Scientist, ifølge Videnskab.dk.

Balázs og hans team har studeret de små kryb i grotter i Bosnien-Herzegovina.

Selvom den lille dovne fætter er et utroligt tilfælde, flytter hulepadderne sig sjældent længere end 10 meter i deres levetid, skriver The Independent ifølge Videnskab.dk.

Hulepadderne har heldigvis lave krav til livet: De er enspændere, har ingen fjender, kan spise med års mellemrum, er blinde og lever i komplet mørke.

Studiet, som er udgivet i tidsskriftet Journal of Zoology, udmærker sig ved at observere firbenene i naturen i modsætning til de fleste andre studier, som foregår i laboratorier, skriver The Independent ifølge Videnskab.dk.

