Ankelstrømper og opsmøgede bukser er lige sagen i det varme sommerlandskab.

Men mange tager trenden med over i vinterhalvåret, og selv når kulden får fat, er især de unge ikke bange for at vise lidt hud.

Det øger bare risikoen for at blive ramt af sygdom – og i disse tider, også af coronavirussen.

»Nøgne ankler er udsat for et stort varmetab, fordi blodkarrene ligger tæt på hudoverfladen og dermed afgiver en masse varme. Ikke mindst lige nu, hvor der blæser en strid vind, som får kuldegraderne til at tappe os endnu mere for varme på grund af windchill-faktoren,« forklarer læge og foredragsholder Jerk W. Langer til B.T.

Foto: Sofie Mathiassen Vis mere Foto: Sofie Mathiassen

Immunforsvaret svækkes, når man eksponerer huden for kulden. Derfor øges risikoen for at blive smittet af en virus, ligesom det kan medvirke til et mere alvorligt sygdomsforløb.

Derfor er det ifølge Jerk W. Langer vigtigt, at man ikke udsætter kroppen for noget, der kan svække ens immunforsvar. Især nu hvor det er rigtig koldt, og hvor der er en verserende pandemi hængende over vores hoveder:

»De fleste klarer det jo nok, fordi de er sunde og raske. Men netop i denne corona-tid er det altså vigtigt ikke at svække sit immunforsvar.«

»For nogle år siden blev det dokumenteret, at kolde fødder øger risikoen for infektion med forkølelsesvirus. Forsøgspersonerne sad i fodbade, og dem med koldest vand blev oftest smittet, når forskerne sprøjtede virus op i næsen på dem.«

Jerk W Langer er læge og foredragsholder. Foto: Esben Salling Vis mere Jerk W Langer er læge og foredragsholder. Foto: Esben Salling

Opfordringen er derfor klar. Klæd dig ordentligt på, og hold øje med temperatur såvel som windchill-faktor, da blæst forværrer kulden.

Beskyt huden med en creme, så den ikke tørrer ud.

Drik rigeligt med vand, så kredsløbet holdes i gang, og skal du drikke alkohol, så husk ekstra beklædning, hvis du bevæger dig udenfor.