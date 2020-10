Til trods for, at der er gået en halv milliard år, siden mennesker og bananfluer sidst delte en fælles forfader, er der helt grundlæggende strukturer til stede hos begge arter, som bestemmer, hvordan vi opfatter lys og bevægelse.

Det betyder, at bananfluer og mennesker falder for nogle af de samme optiske illusioner, konkluderer hjerneforskere fra Yale University i et nyt studie. Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Forskerne kom frem til resultatet ved at kombinere tre teknikker:

De observerede bananfluernes adfærd og så, at de reagerede på illusionen af bevægelse i stillestående billeder. De bekræftede observationerne ved at skanne bananfluernes hjerner og måle neuron-aktiviteten. Med genmanipulation fjernede forskerne så de ansvarlige neuroner, og pludselig opfattede bananfluerne ikke længere bevægelse.

Opdagelsen har ifølge forskerne konsekvenser for vores opfattelse af øjets udvikling.

Tidligere antog man, at øjet var opstået flere forskellige gange i evolutionens historie, da det findes i så mange forskellige former i naturen.

Men efter forskningen fandt et fælles genetisk grundtræk for alle øjne i dyreriget er der noget, der ifølge Science Alert noget, der peger på, at der var ét originalt øje, som var grundlaget for dem alle.

Yale-forskernes opdagelse underbygger den hypotese.

Årsagen til, at både mennesker og bananfluer opfatter bevægelse, hvor der ingen er, er fortsat lidt af et mysterium.

Bevismængden peger på to forklaringer, som har at gøre med, hvor hurtigt hjernen opfatter forskellig visuel information i høj-kontrast billeder, og bittesmå, ukontrollerbare spjæt i vores øjne, skriver Science Alert.

Resultatet kan formentlig bidrage til vores forståelse for, hvordan visuel information helt grundlæggende bliver bearbejdet i hjernen.

