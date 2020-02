En tarmbakterie slår nu sin egen rekord.

Bare sidste år blev der diagnosticeret 5.300 patienter med bakterien, og det er det højeste antal nogensinde.

Det oplyser Statens Serum Institut i en pressemeddelelse, hvor de fortæller om den nye opgørelse af antallet af smittede.

Bakterien, der har det mundrette navn Campylobacter, er den bakterie, der oftest giver tarminfektioner.

Den er desuden i de seneste par år blevet den mest almindelige årsag til madforgiftning.

Efter opdagelsen af det rekordhøje antal smittede, har Statens Serum Institut lavet flere analyser for bedre at forstå campylobacterbakteriernes måde at smitte på.

En stikprøve af de danske patienter viser, at mange udbrud overvejende skyldes danskproduceret kyllingekød, oplyser Statens Serum Institut.

»Hidtil har man antaget, at Campylobacter kun meget sjældent fører til sygdomsudbrud. Men vores resultater viser, at der forekommer mange udbrud af Campylobacter i den danske befolkning – og at disse i overvejende grad skyldes fødevarer.«

Det forklarer sektionsleder Eva Møller fra Statens Serum Institut.

En anden interessant konklusion, som SSI er nået frem til, er, at der tilsyneladende er flere personer, der er syge med tarmbakterien, når det har regnet.

I et studie, hvor man har sammenholdt vejrdata med oplysninger om, hvor og hvornår patienterne var blevet syge med bakterien, kom det frem, at flere blev syge, når der havde været kraftigt regnvejr.

Det betyder dog, ifølge SSI, at der vil være endnu flere patienter, der bliver smittet med tarmbaktierien i de kommende år, hvis klimaforandringerne som forudsagt vil resultere i mere og mere voldsom regn.