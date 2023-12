Astronomer jubler.

De har nemlig observeret det ældste sorte hul nogensinde.

Det særlige rumfænomen, der er er opstået mere end 13 milliarder år før universets begyndelse, befinder sig i midten af en galakse 440 millioner år efter Big Bang.

Det skriver The Guardian.

»Overraskelsen ligger i, at det er så massivt. Det var det mest uventede,« forklarer astrofysiker ved Cambridge Universitet, professor Roberto Maioline, der ledte observationerne.

Det har en masse på omtrent en million gange solens masse, og det er usædvanligt for et nyligt opdaget sort hul.

Derfor undrer forskere sig over, hvordan det kan lade sig gøre, at det er blevet så stort så hurtigt.

Observationen blev lavet ude i rummet af NASA's James Webb-rumteleskop, men det er ikke muligt at få et direkte billede af det sorte hul, fordi intet lys kan undslippe dens greb.

Det er derimod gas og støv, som hvirvler rundt om det sorte hul, der kan ses på billeder.

»Det har altid været en gåde at forstå, hvor de sorte huller kom fra, men nu ser det ud til, at gåden bliver dybere,« forklarer Andrew Pontzen, som er kosmolog ved London College Universitet, der ikke var involveret i forskningen, og tilføjer:

»Det tyder på, at nogle sorte huller i stedet er vokset med en enorm hastighed i det unge univers, langt hurtigere end vi forventede.«

Astronomerne mener, at de tidligste sorte huller kan være et led i at løse gåden om, hvordan deres modstykker voksede til milliarder gange af solens masse.