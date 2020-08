2020 bliver ved med at overraske, og som om en pandemi ikke var nok, så har en asteroide lige nu kurs mod Jorden.

Asteroiden vil formentlig – og forhåbentlig – flyve lige forbi Jorden 2. november 2020, men der er en risiko for, at den vil ramme planeten.

0,41 procent risiko er der for, at den rammer Jorden, for at være helt nøjagtig, og det, vil de fleste nok mene, ikke er ret meget.

Heldigvis er størrelsen på asteroiden ikke overvældende. Den er nemlig kun 198 centimeter i diameter.

Det viser data fra Nasa ifølge The Independent.

Til sammenligning skønnes den største asteroide nogensinde målt at være mellem fire kilometer og knap ni kilometer bred.

Af samme årsag anses den ikke som potentielt farlig af Nasa, men man holder alligevel øje med den.

Asteroiden, som har det mundrette navn 2018VP1, blev første gang observeret 3. november 2018, og sidst, man så den, var 13 dage senere.