Hvis en stor asteroide kolliderer med Jorden, kan det få alvorlige, globale konsekvenser.

Det er heldigvis ikke tilfældet, når en kæmpe asteroide, som skønnes at være mellem knap to kilometer og fire kilometer bred, flyver forbi Jorden 29. april, beroliger NASA.

Det skriver det amerikanske medie CNN ifølge Videnskab.dk.

Asteroiden, som har det knap så mundrette navn 52768 (1998 OR2), blev opdaget i 1998.

Den vil passere indenfor 6.290.589 kilometer fra Jorden med en fart på 31.319 kilometer i timen, ifølge NASAs Center for Near-Earth Object Studies, som blandt andet sporer asteroider, der kan kollidere med Jorden.

Til sammenligning er Månen 384.400 kilometer fra Jorden.

52768 er blevet klassificeret som et »potentielt farligt objekt«, fordi den passerer nær Jordens bane. Men lige i øjeblikket er der ikke noget at være nervøs for, skriver CNN.

Asteroiden er den største, der forventes at suse forbi Jorden indenfor de næste to måneder.

Det er dog ikke den største nogensinde.

Rekorden går til asteroiden 3122 Firenze (1981 ET3), som skønnes at være mellem fire kilometer og knap ni kilometer bred, skriver CNN.

Der fløj forbi Jorden 1. september 2017 uden at kollidere og forventes at gøre det igen 2. september 2057.



