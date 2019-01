Ved hjælp af ny laser-teknologi har arkæologer fundet, hvad der ligner en ældgammel storby i Sydafrika.

Det skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

Det er tale om et område ud for Johannesburg, og man har i flere årtier troet, at det kun har været en bebyggelse med et par huse.

Men med såkaldt LIDAR-teknologi, der er en teknologi til at indsamle store mængder af afstandsmålinger med høj præcision, har man nu kunnet 'kigge' ned under jorden.

Og her var der lidt af en overraskelse, der lå og ventede på arkæologerne.

»Det betyder, at vi kan udfylde et stort historisk hul, især for det sydlige Afrika, fordi vi ved, at tiden før koloniseringen i det sydlige Afrika ikke er nedskrevet,« fortæller Fern Imbali Sixwanha, der er arkæolog på University of Witwatersrand og en del af undersøgelserne, til Reuters.

Med LIDAR-teknologien kan arkæologerne se, at byen, Kweneng, var en sand storby af sin tid med cirka 800 gårde og 10.000 beboere.

I alt var den cirka 20 kvadratkilometer stor.

De regner med, at byen var på sit højeste mellem det 15. og 19. århundrede, og rester af blandt andet veje tyder på, at der er blevet trukket kvæg gennem byen.

Midt i byen er der også rester af to store indhegninger på 10.000 kvadratmeter, som måske er blevet brugt til at huse op mod 1.000 køer.

Arkæologerne tror, at det er på grund af utroligheder i området på den tid, at byen er forsvundet.

