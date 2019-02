Positive tanker er derimod godt for dig, lyder det ifølge ny forskning.

Negative tanker gør dig ikke kun led og ked af det i hovedet, men breder sig faktisk til resten af kroppen.

Omvendt kan positive tanker styrke dit immunforsvar og skabe en sund og rolig hjerterytme.

Det konkluderer i hvert fald et nyt britisk studie, der har undersøgt 135 raske forsøgspersoner, skriver Videnskab.dk.

Forskerne delte de 135 forsøgspersoner ind i fem grupper, som de gav forskellige instruktioner, mens de målte deres hjerterytme og svedproduktion og stillede spørgsmål til deres følelser.

To af grupperne fik instruktioner, der skulle få dem til at tænke positive og rolige tanker, mens de andre grupper fik instruktioner, der skulle få dem til at tænke negative tanker.

Forsøget viste, at gruppen med de positive tanker generelt fik målt en roligere hjerterytme, og at de svedte mindre.

Derudover gav de generelt mere positive meldinger omkring deres følelser, hvor de gav udtryk for følelser af selvværd og en forbundethed til andre mennesker.

Gruppen med de negative tanker havde de helt omvendte mekanismer med hurtigere hjerterytme, større svedproduktion og tanker, der kunne forbindes med trusler og stress.

»Studiet hjælper os med at forstå mekanismerne bag, hvordan positive tanker kan bruges i psykologiske behandlinger, når tingene bliver svære,« fortæller Anke Karl, hovedforfatter til studiet og seniorforsker i klinisk psykologi ved University of Exeter, ifølge the Telegraph.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Clinical Psychological Science.

