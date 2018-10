Den succesfulde teknologigigant Apple har tilsyneladende betalt omkring 200 millioner kroner for det danske it-firma Spektral.

Spektral er et fire år gammelt firma, der specialiserer sig i intelligent billedbehandling i videoer, skriver Børsen.

Teknologiganten foretog angiveligt opkøbet i december 2017, men det er altså blevet holdt hemmeligt. Hverken Apple, der står bag de velkendte iPhones og iTunes, eller folkene bag det danske firma har nemlig meldt noget ud.

Flere kilder bekræfter salget over for Børsen, der blandt andet fremhæver, at tidligere Spektral-ansatte ifølge LindkedIn - et socialt netværk målrettet erhvervslivet - i dag er ansat hos Apple.

Avisen har forsøgt at få en kommentar fra både Apples danske kontaktperson, Martin Lund Nielsen fra Kudos, men han har ligesom Spektrals tidligere administrerende direktør, Jonas Pilgaard, og bestyrelsesformanden Søren Jørgensen ingen kommentarer.

Samme meldinger kommer fra tidligere teknisk direktør hos Spektral, Toke Janssen, samt hans partner, Jacob Schack Vestergaard.

At Apple skulle har opkøbt et dansk firma er 'bestemt ikke hverdagskost', oplyser analysechef i it-konsulenthuset, IDC, Anders Elbak.

»Der er ikke mange salgskandidater, da de skal have et vist potentiale, før Apple gider at købe dem. De skal simpelthen have noget specielt, før Apple køber,« siger han til Børsen.

Det er ikke første gang, at Apple har foretaget opkøb under radaren, fortalte teknologimediet Techcrunch i 2017.

Mediet mener at vide, at Apple har erhvervet sig det franske startup-firma 'Regaind'.

Ligesom i det danske tilfælde er det også uafhængige kilder, der bekræfter opkøbet.

Adspurgt om opkøbet svarede Apple dengang:

»Apple køber mindre teknologifirmaer fra tid til anden, og vi diskuterer generelt ikke vores formål eller planer.«

Regaind havde ifølge Techcrunch arbejdet med computeres analyse af indholdet på billeder.

Om billedgenkendelse oplyser Apple på dets hjemmeside, at 'takket være de avancerede søgefunktioner i (appen) Fotos kan du finde billeder ved at søge efter en person, et sted, en ting eller et arrangement'.