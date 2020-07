Forskningen har endnu ikke entydige svar på, hvorfor mennesket bruger gestik - kropssprog - når vi taler.

De fleste forskere mener, at det hjælper os til at understrege væsentlige pointer, når vi taler, eller måske hjælper bevægelserne med at illustrere, hvad vi mener, ved at 'tegne pointerne i luften.'

Men ny forskning fra University of Connecticut (Uconn) peger i en helt anden retning, skriver universitetet selv i en pressemeddelelse ifølge Videnskab.dk.

Resultaterne antyder ifølge Uconn, at mennesker rent faktisk kan høre, om en person bruger en bestemt form for gestik, når han eller hun taler, uden i forvejen at kunne se ham eller hende.

I undersøgelsen fik forsøgspersonerne besked på at bevæge deres hånd (afhængigt af, om de var højre- eller venstrehåndede), som om de kløvede træ.

Samtidig skulle de sige en 'a'-lyd, der minder om den, man hører i det engelske ord ’cinema’. De blev bedt om at sige lyden så roligt og stabilt som muligt.

Hele seancen blev optaget af forskere og spillet for en anden gruppe af testpersoner. Her kunne testpersonerne overraskende nok høre, hvornår personen på optagelsen brugte eller ikke brugte gestik.

Og når testpersonerne blev spurgt, om de kunne vise, hvilken gestik personen på optagelsen brugte, gengav de lyttende forsøgspersoner den huggende bevægelse, skriver Uconn ifølge Videnskab.dk.

Forskerne tror, forsøgets resultater skyldes, at særligt kroppen er kompleks. Håndbevægelser har med andre ord en effekt på torsoen og halsmuskulaturen.

Derfor får bevægelser 'a'-lyden til at lyde anderledes, end når lyden udtales uden gestik.

»[…] vi tror, at gestik gør det muligt for akustiske signaler at kommunikere information om kroppens spændinger og bevægelser. Det er en anden slags information,« siger psykolog James Dixon, der er en af forfatterne bag udgivelsen, i pressemeddelelsen, ifølge Videnskab.dk.

