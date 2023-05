Hvert år ligger gråænderne på rede de mest utrolige steder. For eksempel i altankasser i baggårde i de store byer.

Når ællingerne bliver klækket, er det vigtigt, at andefamilierne bliver hjulpet med at finde vej til vandet. Der søger andemor nemlig hen med sine 'børn'.

Det skriver Dyrenes Beskyttelse i en pressemeddelelse.

Allerede i slutningen af april kunne man se gråandefamilier dukke op ved søer, parker og andre grønne områder.

Hele ti politifolk var i aktion for at redde en andemor og hendes 11 ællinger fra at blive trafikdræbt på Nørrebrogade i København. Her ser en betjent en andemor og hendes ællinger gå på fortovet. Foto: Mogens Flindt Vis mere Hele ti politifolk var i aktion for at redde en andemor og hendes 11 ællinger fra at blive trafikdræbt på Nørrebrogade i København. Her ser en betjent en andemor og hendes ællinger gå på fortovet. Foto: Mogens Flindt

Men de indtager også mere overraskende steder i byerne.

For eksempel har Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812 fået de første henvendelser om rugende ænder i altankasser og hele andefamilier fanget i baggårde.

Og andemor kan ikke få sine ællinger ud fra mange af de steder.

»Ænderne er ligesom mange andre dyr flyttet til byen. Det er vigtigt at huske, at de ikke kun hører til i parken, men alle steder, hvor der er skabt selv den mindste form for natur,« siger biolog i Dyrenes Beskyttelse Peter Gravlund.

Dette sort-hvide foto er en klassiker: En politimand holder trafikken tilbage for andemor med sine ællinger. Foto: Willy Henriksen Vis mere Dette sort-hvide foto er en klassiker: En politimand holder trafikken tilbage for andemor med sine ællinger. Foto: Willy Henriksen

Ænderne kan findes de mærkeligste steder, når ynglesæsonen begynder.

Det giver dog god mening, når andemor ruger i en altankasse. For hun ruger der, hvor hun kan finde ro – også selv om det ligger langt fra vand.

»Det er vigtigt at være ekstra opmærksom, da andemor har brug for at flytte sine ællinger ud til vand, så snart de er klækket, og det er ofte svært, når de er klækket i en lukket gård. Det kan derfor være nødvendigt at sørge for hjælp,« siger Peter Gravlund.

Sidste år fik Dyrenes Beskyttelse 163 henvendelser om andefamilier, som var fanget i atriumgårde og baggårde.

Det skal du gøre Opdager du en andefamilie et sted, hvor de ikke selv kan flytte sig fra, kan du gøre følgende: Andemor med ællinger under 5 dage gamle: ring 1812 og få vejledning. Andemor med ællinger over 5 dage gamle: ællingerne kan ikke flyttes med moderen. De skal fodres, indtil de er et par uger gamle. Ring evt. 1812 for vejledning. Små ællinger uden andemor: Ring 1812 og få vejledning.

Hvis man ser en andemor, som ikke kan få sine ællinger med ud fra stedet, hvor hun har udruget æggene, så ring efter hjælp hos Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral 1812.