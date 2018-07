Hver anden mand har tarmbakterier i sit skæg, viser en ny undersøgelse fra Manchester Metropolitan University.

Det er mandigt, det er hipt, men det er først og fremmest drønulækkert at have fuldskæg, hvis man ikke er særdeles grundig med rengøringen, viser den britiske undersøgelse, der afslører, at hele 47 procent af de skæggede mænd har tarmbakterier i skægget.

I undersøgelsen, der er foretaget i samarbejde med kosmetikfirmaet Fragrance Direct, er mændenes skæg blevet testet, og her var tarmbakterien enterokokker en populær gæst - til trods for at flere af de testede mænd hævdede, at de havde vasket deres skæg med sæbe den pågældende dag.

Desuden viste det sig, at det ikke kun er et prægtigt fuldskæg, der gemmer på den klamme hemmelighed. Også mænd med skægstubbe blev testet positive for enterokokker, skriver bl.a. Men' Health.

Fragrance Direct, der står bag undersøgelsen, anbefaler derfor, at man vasker sit skæg med særlig skægshampo - men skæg-guruen Steve Loehrs, som bedst er kendt som Philly the Barber i den københavnske salon af samme navn, har dog tidligere rådet mændene til en almindelig god hygiejne.

»Hvis du går i bad hver eller hver anden dag, som man bør gøre, og du også vasker dit ansigt og skæg, så bør du være sikret mod at gå rundt med bakterier i dit skæg til daglig,« har han tidligere udtalt til Ritzau.

»Det kommer meget an på den personlige pleje hos den enkelte. Hvis ikke du eksempelvis vasker hænder efter et toiletbesøg og herefter rører dig i ansigtet, så er det lige meget, om du har skæg eller ej. Så vil bakterierne alligevel blive overført til dit ansigt.«

Ifølge eksperten kan man nøjes med at bruge ganske almindelig shampoo.