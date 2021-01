Ved Uluwatu-templet på øen Bali huserer en stor gruppe makakaber. Her er de berygtede for at stjæle turisters ejendele, som de nægter at give fra sig, indtil de får mad for deres bytte.

Ved at studere en lang række videoer har forskere opdaget, at makakaberne er dygtige til at udpege, hvem af turisterne der render rundt med den mest værdifulde last, som de kan få fat i. Det skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Makakaberne går i højere grad efter elektroniske genstande end objekter som tomme kameratasker og hårnåle, fortæller Jean-Baptiste Leca, der er lektor i psykologi ved University of Lethbridge i Canada og hovedforfatter bag studiet, til The Guardian ifølge Videnskab.dk.

Aberne er ligeledes erfarne i at spotte de gæster, der ignorerer advarslerne fra de lokale om, at de skal holde deres personlige ejendele tæt ind til kroppen.

Jean-Baptiste Leca og resten af forskerholdet har filmet interaktioner mellem aberne og turisterne i mere end 273 dage og analyseret sig frem til, at primaterne krævede en større mængde mad, jo mere værdifuld den stjålne genstand var.

I nogle tilfælde kunne forhandlingerne vare helt op til 25 minutter.

Det er første gang, at forskere har udforsket makakaberne ved Uluwatu på Bali i det fri.

Men det er langt fra det eneste sted i verden, hvor aber kommer tæt på turisterne. Også i Indien og Thailand har man set snedige aber, der har stjålet adskillige genstande.

I mange regioner, hvor aberne holder til, er man bekymrede for, at aberne er blevet mere aggressive under coronapandemien, da færre turister betyder mindre mad for dem, skriver The Guardian ifølge Videnskab.dk.

