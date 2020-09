13 uåbnede trækister, der er op til 2.500 år gamle, er dukket op i Egypten. Det skriver mediet Science Alert ifølge Videnskab.dk, hvor du kan se flere fotos fra fundet.

Kisterne, der har ligget uspolerede i tusindvis af år i begravelsesområdet Saqqara syd for Kario, har været komplet forseglede, viser en indledende analyse.

Kisterne er så velbevarede, at man stadig kan se maling på træet.

Ifølge Egyptens ministerium for turisme og antikviteter blev trækisterne fundet i et gravkammer 11 meter under jorden, hvor de var blevet placeret ovenpå hinanden.

I gravkammeret fandt myndighederne ligeledes tre forseglede fordybninger bag murerne. Det er derfor sandsynligt, at man kan komme til at støde på flere kister i den nærmeste fremtid, mener ministeren for turisme og antikviteter, Khaled Al-Anani.

Arkæologerne kender ikke identiteterne på de fundne lig, men man håber på et snarligt gennembrud i arbejdet, hvor man også krydser fingre for at finde flere kister i kammeret, skriver Science Alert ifølge Videnskab.dk.

I det gamle Egypten gjorde man en dyd ud af at sikre, at afdøde konger fik en sikker rejse ind i efterlivet.

Kongerne blev mumificeret og lagt i smukke sarkofager, og den dag i dag finder man stadig flere sarkofager og kister.

Andre artikler på Videnskab.dk