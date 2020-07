Et mærkværdigt fund af et intakt og næsten tusind år gammelt katteskelet har overrasket et internationalt hold af arkæologer i Kazakhstan. Det skriver mediet Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Som regel er gamle dyreskeletter spredt over større områder, fordi ådselædere har været i resterne. Men ikke i dette tilfælde.

Dermed ser katten ud til at være blevet begravet, og derfor er det muligt at udlede lidt om, hvordan kattens liv formentlig har set ud.

Forskerne fandt både hele kattens kranium, underkæben, dele af overkroppen, ben og fire ribben.

Lårbensknoglen viser for eksempel igennem en kulstof-analyse, at dyret levede for omkring 775-940 år siden på de kazakhstanske sletter samtidig med det kvægavlende nomadefolk Oghuz.

Samtidig kan forskerne ved hjælp af 3D-afbildninger og røntgenskanninger konstatere, at nogle af knoglerne har været brækkede, men er groet fint sammen igen – og at mange af kattens tænder er forsvundet.

En isotop-analyse kunne også afsløre, at katten – på trods af dens nedsatte evne til at jage – havde indtaget føde med et højt proteinindhold.

Dette antyder ifølge forskerne, at katten på trods af brækkede knogler og manglende tænder var blevet passet på og fodret, formodentlig med kosteligt kød, skriver Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Det gamle katteskelet. Foto: Ashleigh Haruda / MLU Vis mere Det gamle katteskelet. Foto: Ashleigh Haruda / MLU

Forskerne anslår, at det muligvis har været nomadefolket Oghuz, der begravede det pelsede væsen. Oghuz-folket levede i middelalderen i Centralasien, i det område der i dag er Mongoliet, Kazakhstan og dele af Uzbekistan og Turkmenistan.

»Alle beviserne lagt sammen, specielt knoglerne, indikerer, at dette dyr led en masse skade i løbet af sit liv, men også, at den ikke bare overlevede det, men faktisk trivedes,« fortæller arkæolog bag studiet, Ashleigh Haruda, til Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

Nomadefolket kan have fået katten i forbindelse med handel på Silkevejen, hvilket i så fald peger på en hidtil ukendt kulturel praksis. Nomadernes erhvervelse af dyr på grund af deres eksotiske status eller som kæledyr er desuden sket tidligere, end man hidtil har formodet.

Forskerne påpeger, at nomaderne ikke har haft meget brug for katten, fordi det omrejsende folk ikke har haft de samme skadedyrsproblemer, som for eksempel fastboende bønder har. Derfor tyder fundet af katteskelettet på, at forholdet mellem dyr og mennesker har ændret sig radikalt omkring det tidspunkt, katten levede, skriver Gizmodo ifølge Videnskab.dk.

