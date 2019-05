Hvor langt tilbage i tiden har mennesker benyttet sig af hallucinogene (psykedeliske) stoffer?

Måske længere, end vi troede, skriver National Geographic ifølge Videnskab.dk.

Forskere har nemlig fundet en gammel pung, som måske indeholder verdens ældste bevis for brugen af hallucinogene planter i en befolkning.

Lektor José Capriles, der er antropolog på Penn State University, USA, og forfatter til et nyt studie om fundet, fandt pungen i en grotte på en arkæologisk udgravning i Bolivia i 2010.

Pungen er lavet af tre sammensyede rævesnuder, og den tilhørte formentligt en shaman, i det der nu er det sydvestlige Bolivia, for omkring 1.000 år siden.

I pungen fandt Capriles flere forskellige planter, der formentligt blev brugt til 'ayahuasca', som er et ritual, hvor man for eksempel laver suppe af hallucinogene planter eller ryger dem.

Pungen lå i en gammel lædertaske, der også indeholdt to træskeer til at knuse planterne, to spatler lavet af lamaknogler, et hårbånd og et beskåret rør til at ryge planterne.

»Vi vidste godt, at psykofarmaka var vigtigt i de åndeligt og religiøse aktiviteter i den sydcentrale del af Andes, men vi vidste ikke, at disse mennesker brugte så mange forskellige typer af stoffer og muligvis kombinerede dem,« siger Jose Capriles i en pressemeddelelse fra Penn State University.

»Dette er det største antal psykoaktive stoffer, der nogensinde er fundet i en enkelt arkæologisk samling fra Sydamerika,« fortsætter han.

Pungen er ved hjælp af kulstof-14-datering vurderet til at være cirka 1.000 år gammel. Og det overrasker:

»Folk har argumenteret for, at ayahuasca mest har været en nyere ting. Men ayahuasca-ritualet har et længere tidsperspektiv nu,« siger Scott Fitzpatrick, der er professor i arkæolog ved University of Oregon, USA, og som ikke har været en del af studiet, til National Geographic.