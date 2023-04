I dag vil en koldfront drille, men på den anden side venter flot solskinsvejr til hele landet.

Også søndag ser flot ud, men to ting driller stadig.

Vinden gør det til en noget køligere fornøjelse at være udendørs, end temperaturerne elles giver indtryk af – og nattefrosten bliver ved med at spille havefolket et puds.

Lørdagen lægger skyet fra land de fleste steder og i løbet af dagen sender et lavtryk over Vestnorge en koldfront ned over landet fra nordvest.

Med fronten følger der flere skyer, og i Jylland måske lidt regn. Men på den anden side bliver vejret flot. Rigtig flot.

»Når fronten er passeret, klarer det op, og dagen slutter med flot vejr til hele landet,« skriver vagthavende meteorolog ved DMI, Mette Zhang i sin kommentar til dagens vejr.

Temperaturen kan snige sig helt op på 15 grader i de østlige egne, menes det bliver en anelse køligere i resten af landet.

Men så er vi tilbage ved de to vejrdrillepinde.

Vinden vil få det til at føles noget køligere, idet den bliver svag til frisk vind omkring nordvest. Ved kysterne endda stedvis op til hård vind eller kuling med risiko for kraftige vindstød.

Derfor vil det med Mette Zhangs ord 'ikke føles særligt forårsagtigt'.

I morgen, søndag, bliver det en anelse køligere. Til gengæld aftager vinden, så det vil ikke føles køligere at færdes udendørs, end det gør i dag.

Også søndagen kommer til at byde på en del sol.

Kombinationen af kølige temperaturer og manglen på skydække betyder, at det stadig kan blive endog rigtig koldt om natten.

»Den generelt kølige vejrtype betyder, at nattefrosten holder stand lidt endnu, så selvom det kribler i fingrene for at komme ud og begynde på havesæsonen, er det nok bedst at holde de sarte sommerblomster inden døre nogle dage endnu,« skriver Mette Zhang.

Hun tilføjer, at den sidste nattefrost om foråret i gennemsnit optræder så sent som 11. maj.

»Det er derfor ganske almindeligt, at vi her i slutningen af april stadig kan opleve morgener med rim på græsset, og hvor der skal skrabes is af bilruderne,« slutter DMI's vagthavende meteorolog.