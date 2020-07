Det var en flot afslutning, som denne uges vejr fik, da hverdage bliver til weekend.

Og starten af lørdagen fortsætter på samme måde bare med varmere temperaturer.

Der kan danskerne nemlig nyde temperaturer fra 22 og helt op til 28 grader, og især i de østlige egne, vil vejret være lunt.

»Ved kysterne med pålandsvind, bliver det nok lidt koldere,« lyder det uddybende fra vagthavende hos Danmarks Meteorologiske Institut Dan Nilsvall.

Men lykken er som bekendt kort, og allerede hen ad dagen, vil det begynde at blive mere skyet, og mod slutningen af den første weekenddag kan der komme byger i Vestjylland.

Generelt vil temperaturerne ligge på mellem 17 og 23 grader, og skyerne vil dække det meste af landet senere om lørdagen.

Henover natten til søndag og om morgenen vil man så se, at det bliver noget overskyet. Det vil dog henover ugens sidste dag begynde at klare en smule op, men med mulighed for enkelte byger.

Temperaturerne kommer til at ligge imellem 22 og 23 grader, og de højeste temperaturer vil være i de østlige egne.

Vinden vil i løbet af lørdagen blive let til frisk, så på et tidspunkt kan det være en god idé at finde de tykkere trøjer frem igen, lyder meldingen.

»Det er i meget korte perioder, vi får lov at møde sommeren i år, så det er bare med at nyde den, mens man kan,« lyder det fra Nilsvall.