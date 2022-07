Lyt til artiklen

Det er sommer, det er sol og det er… fredag.

Så du kan sagtens finde grillen frem, tage en aftendukkert på stranden eller finde is frem fra fryseren.

For de høje temperaturer fortsætter lørdag, hvor du ligeledes kan starte dagen i varmen fra solens stråler.

Men betyder det så, at sommervejret er helt tilbage?

Sommervejret er desværre ikke helt tilbage, for det bliver skyet op ad dagen. Og der kan også komme byger flere steder i landet, siger vagthavende metoerolog hos DMI, Anna Christiansson til B.T.

Men det bliver rimelig varmt, med temperaturer på mellem 18 og 25 grader.

Det er særligt i det jyske, at risikoen for regn er gældende. Og begynder det at regne, kan det betyde, at temperaturen ligeledes vil falde.

Søndag starter tørt ud landet over - og solrigt i de østlige egne. Skyet bliver det i Jylland, hvor der igen er risiko for regnbyger, som kan sprede sig til resten af landet.

Weekenden slutter af i lune, sommerlige temperaturer på mellem 18 og 24 grader.

Natten til mandag ser det ud til at klare op og der kan forventes nogen eller del sol på ugens første dag. Temperaturer på mellem 17 og 23 grader, dog lidt mere blæsende end weekenden.