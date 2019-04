Der er forårsfornemmelser i luften i weekenden.

Vi kan nemlig se frem til masser af sol, lune temperaturer og en let til frisk vind, som godt kan føles kølig - især hvis man befinder sig ved østvendte kyster.

»Der er meget, der tyder på, at lørdag vil blive den hidtil varmeste dag i år, og at den måske endda kan blive overgået søndag,« fortæller vagthavende ved DMI, Bolette Brødgård, til B.T.

Lørdag bliver en rigtig flot dag med sol og en frisk vind. Dog skal skyerne, der ligger over landet i morgentimerne, lige have tid til at fordampe først.

Det vil de dog gøre over hele landet, siger Bolette Brødgård.

Det er dog ikke hele landet, der kan nyde godt af årets varmerekord.

Vinden kommer fra øst og sydøst, og derfor vil det være køligt ved østvendte kyster, mens Midtsjælland og Midt- og Vestjylland kan se frem til temperaturer oppe omkring 18-19 grader.

»Hvis vi er rigtig heldige, så kan det være, vi kommer op på 20 grader lokalt,« siger Bolette Brødgård.

Østvendte kyster vil dog kun få temperaturer omkring 8-10 grader, og med den let til friske vind, der kommer, vil det føles køligt.

De varme tendenser fortsætter søndag, som kan blive endnu pænere end lørdag.

For hvor lørdag starter med skyer flere steder på grund af regn i nat, så vil søndag starte med en skyfri himmel.

Det giver temperaturerne god mulighed for at kravle op, forklarer Bolette Brødgård.