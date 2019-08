Hvis man går og drømmer om, at sommeren kommer tilbage, skal man væbne sig med tålmodighed.

Efter lørdag, der ser overvejende solrig ud, har sommerdagene med sol og temperaturer op til 25 grader nemlig lange udsigter.

Det fortæller vagtchef ved DMI, Martin Lindberg.

»Juli havde store udsving med kølige temperaturer i starten af måneden og med hedebølge og skybrud mod slutningen,« siger Martin Lindberg og fortsætter:

»August byder på mere jævnt vejr, dog med lavere temperaturer, og et lavtryk tæt på landet betyder, at den første halvdel af august bliver mere regnfuld end normalt. Jeg forventer dog ikke, at der kommer skybrud,« siger Martin Lindberg, der fastslår, at vi til trods for den regnfulde start på måneden kan få nogle fine dage med sol ind i mellem.

Inden den regnfulde periode begynder, skal vi igennem weekenden, der overvejende byder på fint vejr.

Lørdag ser bedst ud, da størstedelen af landet får sol og temperaturer på 20-24 grader.

Lokalt er der, særligt på Sjælland, mulighed for at komme op på de 25 grader, der karakteriseres som værende en sommerdag. Der er dog stadig mulighed for lokale byger, og chancen for regn er størst i den sydlige del af Jylland, mens Fyn og det meste af Sjælland ser ud til at gå fri.

Søndagen vil være mere skyet og med en smule lavere temperaturer over hele landet, så hvis man planlægger en tur til stranden, er det om at komme af sted i morgen (lørdag, red.).

Selvom det har lange udsigter efter weekenden, kan sommerdagene vende tilbage mod slutningen af august.

»I slutningen af august er der mulighed for, at et højtryk kan bygge sig op og give os varmere temperaturer, men det er ikke hovedscenariet. Hvis det sker, ser det ud til, at sommerdagene vender tilbage i slutningen af august/ start september, som det ser ud lige nu,« siger Martin Lindberg.

Da vi her taler om en langtidsprognose er den forbundet med en vis mængde usikkerhed, pointerer Martin Lindberg.