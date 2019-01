Der gælder om at holde godt fat på halstørklæde og hue, når vi nærmer os slutningen af måneden. Der bliver det nemlig 'rigtig vinter'.

Vinterstorm, snevejr og risiko for lokale nattemperaturer ned omkring ti minusgrader.

Der er kulde på menukortet den kommende måneds tid. Det viser den seneste månedsprognose, som Danmarks Meteorologiske Institut - DMI - har udsendt. Særligt hen mod slutningen af måneden vil vi herhjemme opleve et skifte til rigtigt vintervejr.

'Alt tyder nemlig på, at vi får vejret ind fra nord og øst med vinterlige byger samt koldt vejr med dagsfrost og muligvis nogle kælkedage', skriver langtidsmeteorolog Lisette Grenbom i månedsprognosen.

For at tage det fra en ende af, bliver den kommende uge en 'meget omskiftelig uge' med flere lavtryk, som forventes at passere Danmark - eller tæt på - fra nordvest eller vest.

Der er derfor risiko for kraftigt blæsevejr eller måske endda en vinterstorm.

Derudover forventes det, at landet flere gange vil blive ramt af landsdækkende regn og blæst - efterfulgt af såkaldt vinterlige byger med slud og tøsne.

Om dagen vil temperaturen ligge mellem frysepunktet og fem graders varme, mens der på klare nætter vil være udbredt nattefrost.

'Et vejrskifte til vinterligt vejr ventes efterhånden at slå igennem. Men præcist hvornår, det kolde vejr slår igennem, er usikkert', skriver Lisette Grenbom.

Ugen efter - uge fire - er derfor mere usikker.

Kold luft forventes at blive trukket ned over landet fra nord og øst på grund af et højtryk over Atlanterhavet, men fordi vores havvande endnu er relativt lune, vil der blive dannet en del slud- og snebyger over Kattegat og Østersøen.

Den østlige del af landet ser derfor ud til at få mere nedbør end normalt for årstiden, mens den vestlige del af landet får mindre end normalt.

Senere - i uge fem - forventer DMI, at landet bliver ramt af primært østlige vinde og vinterlige byger, som igen kommer til landet fra Østersøen og Kattegat.

'Der er dermed også gode chancer for, at kælken kan blive luftet i disse områder', skriver langtidsmeteorologen i månedsprognosen.

Temperaturen forventes at komme under normalen med dagstemperaturer omkring frysepunktet og udbredt nattefrost.

'Hvis sneen lægger sig, og det bliver stille og klart vejr, kan vi lokalt få nattemperaturer ned omkring 10 minusgrader', lyder det.