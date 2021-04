»Det kommer til at skifte mellem koldt og mindre koldt.«

Sådan lyder den deprimerende opdatering fra DMI.

Henover påskeugen har vejret nærmest været sommerligt. Korte ærmer og måske et par enkelte shorts er dukket op i det danske land.

Men hvis man fortsat ønsker at have de korte rør påmonteret, så skal man enten have tabt et væddemål eller have en benbehåring, der kan stå imod det meste.

For fra og med natten til mandag vender kulden tilbage.

Og den kan man koble med en stiv kuling, som gør, at det hele vil minde mere om Tromsø end Biarritz.

»Allerede mandag vil vi få mellem tre-seks grader, mens det om natten bliver omkring nul grader. Samtidig bliver det mere blæsende,« siger den vagthavende ved DMI Erik Hansen til B.T.

Vi er kommet så langt hen på foråret, at solen har en vis magt i midtertimerne på dagen. Og der vil også de kommende dage være øjeblikke med sol, som kan give mindelser om de skønne påskevejr, vi netop har oplevet.

Men ned fra himlen kan der hurtigt komme en påmindelse om, at sommeren fortsat er et stykke borte. Og det har intet med Jesu genopstandelse at gøre.

»Omkring tirsdag vil vi få vejret fra nord. Samtidig kommer der nedbør. Og når det er omkring frysepunktet, så vil det typisk være i form af slud, tøsne eller hagl,« forklarer Erik Hansen.

Man skal dog ikke gøre sig forhåbninger om at finde kælken frem.

For det hvide klæde vil ikke blive liggende.

»Solen har trods alt så meget magt, at det forsvinder hurtigt igen. Desuden skal det blæse, så man skal ikke forvente, at det bliver på jorden,« siger vagtchefen.

Hvis man håber, at der blot er tale om nogle få dage med koldt vejr, inden det varme forår vender tilbage, så skal man spørge en anden end den vagthavende hos DMI.

Der er nemlig ikke noget i prognoserne, der tyder på, at varmen kommer igen lige med det samme.

»Der er ikke flot forår i de kommende prognoser. Det kommer til at skifte mellem koldt og mindre koldt. Så man kan godt pakke shorts og sommertøjet væk igen,« slutter Erik Hansen.