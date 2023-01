Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Danmark kan gå en særdeles våd nat i møde.

Der forventes nemlig at falde så meget regn, at DMI har udsendt et varsel om kraftig regn, som rammer hele landet.

Varslet gælder fra klokken 22 tirsdag til samme tid onsdag, og i denne periode forventer DMI, at der kan falde mellem 30 og 50 mm regn.

Årsagen til den megen vand er, at et frontsystem tirsdag aften bevæger sig ind fra vest. Det passerer langsomt landet mod øst og efterfølges af regnbyer.

Regnskyl i de mængder kan få åer og vandløb til at gå over sine bredder og skabe oversvømmelser til stor gene.

I Vejle viser billeder, hvordan det lokale brandvæsen er i gang med at barrikadere sig mod vandmasserne, som kan få Mølleåen til at gå over sine bredder.

Her er de godt i gang med at lægge sandsække ud, som forhåbentlig kan holde vandet tilbage.

Og det er da heller ikke en dårlig idé, hvis man spørger DMI.

»Det hele er en kombination af det regn, der kommer i nat og i morgen, men også at der har været ret meget regn siden starten af december. Når det bliver ved med at regne i længere tid, så bliver jorden mættet, og det hele løber ud i det her åer, som så løbende bliver fyldt op. Det regn, som så kommer i nat og i morgen, det er bare ekstra oveni det,« forklarer vagthavende metrolog ved DMI, Anesten Devasakayam.

»Det har bygget sig op over længere tid.«