De seneste dage har budt på dramatisk vejr med lyn, torden og skybrud flere steder i landet. Det ser desværre ud til at blive aktuelt lørdag.

Således har DMI netop udgivet en frisk risikomelding for lørdag. Og her byder vejrguderne på voldsomt vejr i store dele af landet.

Stort set kun Mors, Thy og Læsø ser på DMIs grafik, som du kan finde herunder, ud til at gå fri.

I det vestlige Jylland, østlige Fyn, Sjælland, Sydhavsøerne og på Bornholm er der risiko for for voldsomt vejr.

Det betyder, at man ifølge DMI bør være opmærksom på, hvordan vejret udvikler sig lokalt. Her kan komme kraftigt regn flere steder ligesom, der er risiko for skybrud lokalt.

Et skybrud er defineret ved 15 mm regn på blot 30 minutter, mens kraftig regn betegnes som mere end 24 mm regn på seks timer.

Endnu mere dramatisk ser det ud til at blive for folk, der lørdag mellem 09.00 og 24.00, hvor varslet gælder fra, befinder sig i et bælte fra den dansk/tyske grænse hele vejen til Skagen i nord.

Her har DMI sat varslet til en såkaldt 'Kategori 1', der betegnes som 'voldsomt vejr'. Bæltet strækker sig fra det centrale Jylland i vest og til det centrale Fyn i øst.

DMI varsel om lokale skybrud og torden : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/uJIE379ANA — DMI (@dmidk) June 14, 2019

Om varslet skriver DMI følgende:

'Der er i morgen, lørdag, risiko for kraftig regn og lokale skybrud for store dele af landet mellem klokken 09 og klokken 24. I første omgang ser det ud til at blive den vestlige del af landet der står for skud, mens det fra sidst på eftermiddagen og om aftenen bliver den østlige del af landet.'

Årsagen til den våde lørdag, vi har i vente, skal findes i et lavtryk, som lige nu befinder sig over det centrale Europa. Det bevæger sig natten til lørdag mod Danmark og trækker en masse regn med sig.

'Det er sikkert, at det bliver en våd lørdag for mange, men endnu usikkert hvor i landet der vil falde mest regn,' skriver DMI i varslet.