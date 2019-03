Mange steder i landet har vinden rusket godt i vinduerne lørdag, og den ser ikke ud til at lægge sig lige foreløbigt. Faktisk lige omvendt.

Lørdag aften og nat kan vi nemlig se frem til kraftig blæst og byger med slud og hagl.

Flere steder i landet varsler DMI endda om voldsomt vejr.

»Blæsevejret er allerede så småt begyndt ved den jyske vestkyst. Hen over aftenen og natten blæser det dog endnu mere op, og der vil være risiko for vindstød af stormstyrke og stormende kuling ved den jyske vestkyst og på Bornholm,« siger Henning Gisselø, der er vagthavende hos DMI.

Vi har en aften og nat foran os med blæst og byger med slud og hagl. Ved Vestkysten op på Bornholm tiltager vinden en overgang op til stormende kuling med vindstød af stærk storm. I resten af landet mange steder vindstød af stormstyrke. Vinden aftager vestfra i løbet af natten.

Henning Gisselø fortæller, at blæsten vil bevæge sig hurtigt ind over landet, men at den aftager i styrke, desto længere mod øst, den når.

»Derfor har vi et varsel ude for Vestkysten og Bornholm, hvor det kommer til at blæse kraftigst, mens der blot er en risikomelding ude for resten af landet.«

I København kulminerer blæsevejret ved en tre tiden i nat og begynder så småt at gå i sig selv ved en seks tiden.

Ifølge den vagthavende vil det kraftige blæsevejr over hele landet være ovre i løbet af tre-fem timer.

Arkivfoto. Særligt ved den jyske vestkyst kommer det til at blæse kraftigt.

Når DMI udsender varsler om voldsomt vejr, anbefaler de samtidig, at man er opmærksom på, at vejrudviklingen kan påvirke ens omgivelser.

Derfor er det en god ide at tage sine forholdsregler.

»Der kan jo være risiko for, at vinden får fat i løse genstande, og at der vælter et træ hist og her,« siger Henning Gisselø og tilføjer:

»Hvis man ikke absolut skal ud, så vil jeg da helt klart anbefale, at man bliver indendøre.«

Arkivfoto.

Heldigvis bliver det kraftige blæsevejr ikke hængende alt for længe.

Allerede søndag kan vi se frem til en dag med ganske pænt vejr.

»Søndag får vi solskin og enkelte byger,« siger DMIs vagthavende.

»Der vil være omkring fem graders varme, så når vinden lige får lagt sig, bliver det helt pænt og behageligt vejr.«