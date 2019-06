Et massivt uvejr har ramt store dele af Danmark onsdag aften. Mere end 1.000 lyn er slået ned, og DMI melder om risiko for skybrud i hele landet. Allerede nu er flere steder ramt.

Uvejret kom tidligt onsdag aften fra Tyskland og bevægede sig først over Sønderjylland, og siden er det fortsat op over Jylland og Fyn. Sent onsdag aften har det ramt hovedstadsområdet.

Her har DMI konstateret skybrud to steder i henholdsvis Vallensbæk og Ishøj.

Førstnævnte sted faldt der 16,8 mm regn på en halv time, mens 15,4 mm var tilfældet i Ishøj.

Foto: Frederik Hansen / Byrd Vis mere Foto: Frederik Hansen / Byrd

På Twitter oplyser DMI, at dets hjemmeside klokken 22.45 er gået ned. Om det skyldes det dårlige vejr eller mange besøgende, skrives der ikke noget om.

Flere steder i landet løber meldingerne ind om voldsomt regnvejr med lyn og torden.

Allerede omkring klokken 22.00 var der registreret mere end 1.000 lyn hos DMI.

Et andet sted i hovedstadsområdet melder Københavns Politi om store mængder vand.

Det er mere præcist på Amagermotorvejen, hvor man opfordrer til at sætte farten ned, da kørebanen står under vand.

Pas på! Grundet regnvejr er dele af Amagermotorvejen dækket af vand, særligt omkring Kalvebodbroen på Amager-siden i begge retninger - derfor sænk hastigheden #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) June 12, 2019

I det jyske er det også gået vådt og voldsomt til. Således har Sølund Musik-Festival ved Skanderborg modtaget store mængder regn på kort tid.

Og i Viborg har lynet slået ned i huse to gange, mens en gård ved Bjerringbro er blevet ramt af lynet.

Alle tre gange lød meldingen, at lynnedslagene havde forårsaget brand. Det skriver Viborg Stifts Folkeblad.