Mellem 20 til 40 millimeter regn på 24 timer.

Måske mere.

Det vælter ned med regn over Danmark onsdag morgen, hvor vi nu er cirka halvvejs gennem det regnvejrsdøgn, som DMI tirsdag varslede kunne bliver med såkaldt 'voldsomt vejr.'

Vejrtjeneste udsendte et varsel om kraftig regn – kategori 1, hvor kriteriet er 30 millimeter på 24 timer, og her tidligt onsdag morgen er vi godt på vej til at nå det.

»Lige nu regner det i hele landet. Faktisk er det kun Bornholm, hvor regnvejret ikke er nået frem endnu,« fortæller den vagthavende meteorolog hos DMI, Anesten Devasakayam, og tilføjer, at det bliver ved en rum tid endnu:

»Flere fronter med nedbør står i kø. I dag kommer det til at regne det meste af dagen.«

Varslet gælder især for Jylland, og den vagthavende meteorolog forklarer, at der onsdag morgen er målt 19,6 millimeter i Askov ved Kolding.

Men også mange andre steder i det jyske er pænt med, forklarer han.

På Fanø er der eksempelvis faldet omkring 17 millimeter, mens Billund har fået 14,5.

»Så det er godt i gang, og det bliver særligt i Jylland, at det bliver værst.«

Det våde vejr kan give udfordringer med forhøjet vandstand og oversvømmelser.

Især fordi de seneste tre uger har været 'sjaskvåde,' som meteorologen udtrykker det.

»Jorden er mættet, og så løber vandet ud i åer og vandløb, hvor vandstanden så stiger,« forklarer Anesten Devasakayam.

»Når en længere periode med vådt vejr efterfølges af et ordentligt skyl med 25 til 30 millimeter regn, er risikoen for lokale oversvømmelser stor. Hvis ikke efter onsdagens regnvejr, så stiger risikoen fortsat de følgende dage, hvor prognoserne viser, at mere nedbør er på vej,« understreger den vagthavende meteorolog.

Til gengæld er der godt nyt om den snestorm, som prognoserne forudsagde tidligere på ugen.

»Som det ser ud nu, ser nedbøren mest ud til at falde som regn eller slud. Fredag, lørdag og søndag kommer nye fronter ind med regn. I Nordjylland, Nordøstsjælland og på Bornholm kan den falde som slud,« siger Anesten Devasakayam.