Det har været mere end almindelig koldt de seneste dage. Samtidig har landet set store dele sne.

De virkelig kolde temperaturer er vi ved at se enden på i denne omgang. Det er dog ikke slut med ekstremt vejr. Specielt én del af landet kan muligvis se frem til store mængder sne søndag.

'Tocifrede frostgrader og risiko for kraftig sne'.

Sådan lyder en overskrift på DMIs hjemmeside.

Det er fulgt af et varsel fra vejrtjenesten. Det lyder på kraftig sne i det jyske søndag.

Men først til de kolde temperaturer.

Det har gennem flere dage været rigtig koldt. Og selvom det ser ud til at tage sin afslutning med de helt kolde temperaturer et godt stykke under nul, så er der en rigtig kold nat i vente.

Det er natten til søndag.

Men fra begyndelsen af den nye uge, så stiger temperaturerne en smule til mellem 0-4 grader.

»Det bliver ikke 8-10 grader, men nok omkring 0-4 grader i dagstimerne, så sneen vil nok blive liggende et stykke tid,« siger vagthavende meteorolog ved DMI Lars Henriksen til B.T. lørdag.

Og der kan snart komme en del mere sne til den kommende uge.

For samtidig med de kolde temperaturer weekenden over, så er der også et potentielt store mængder sne på vej til det store dele af Jylland.

Sneen har ramt store dele af landet de seneste dage. Og mere kan være på vej. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Sneen har ramt store dele af landet de seneste dage. Og mere kan være på vej. Foto: Bax Lindhardt

Det er i det nordlige og centrale del af Jylland, der kan få så store mængder sne, at DMI betegner det som risiko for 'kraftigt snefald'.

DMIs prognose lyder nemlig på mellem 15-20 cm sne. Og derfor har man udstedt et varsel for området, der lyder på 'risiko for voldsomt vejr'.

Det er et fænomen, der opstår, hvis der falder mere end 15 cm sne på seks timer. Og det kan måske blive endnu vildere:

»Der er tale om en risikomelding, så det er ikke sikkert endnu, at de store mængder sne kommer. Men hvis det udvikler sig, som prognoserne siger, så kan der komme 15-20 cm sne på to-tre-fire timer i dele af Jylland,« fortæller Lars Henriksen.

Hvis vejret udvikler sig, som DMIs prognose siger, så vil de nordvestlige dele af Jylland i de tidlige morgentimer kunne få store mængder sne.

Så vil fronten bevæge sig østover mod det centrale Jylland for at ramme Aarhus senere.

Og derfor skal man tage sine forholdsregler, hvis vejret bliver, så prognosen siger. For så vil der være store mængder sne og yderst koldt vejr.

»Det er heldigvis søndag, men hvis der kommer de her mængder sne, så kan det blive noget bøvl, hvis man skal udenfor,« siger Lars Henriksen.

Det er ikke kun Jylland, der muligvis kan se frem til sne det kommende døgn, fortæller vagtchefen.

»Der kan også komme sne på Sjælland, bare ikke i det samme omfang som i Jylland,« siger han.