Over 100 mennesker er natten til onsdag kommet til skade, efter at hagl på størrelse med tennisbolde regnede ned over det nordlige Italien.

Haglklumper på op til 10 centimeter i diameter ramte folk, biler og huse i regionen med fuld kraft. Det oplyser flere internationale medier, herunder CNN.

Uvejret var både i Schweiz, Italien og Kroatien, hvor flere danskere er på ferie i øjeblikket.

B.T. har talt med to familier på ferie i henholdsvis Italien og Kroatien, som begge oplevede det voldsomme vejr på klos hold.

Tina Merete Jensen tilbringer ferien ved Gardasøen i det nordlige Italien.

Her var hun med familien på en bar, da »alt lige pludselig stod ud i et på fem minutter.«

»Først begyndte det at tordne meget. Og på få sekunder åbnede det hele sig. Blæsten tog til og det var voldsomt. Alt begyndte at flyve rundt og mange kilo tunge parasoller fløj væk.«

»Vi måtte søge ly i den biks, som vi var ved, for ikke at blive drivvåde eller blive ramt af flyvende ting.«

Og da de kom tilbage til den campingplads, de bor på, så blev de også mødt af et voldsomt syn.

»Da den endelig har lagt sig lidt, og vi kommer hjem til campingpladsen, så er der store træer, der er væltet over det hele og vores eget fortelt er også væltet.«

Skaderne indendørs i Kroatien Foto: Privatfoto

»Jeg har ikke prøvet sådan noget før, alle var bange for, hvad der kunne ske. Men vi er okay trods omstændighederne.«

Lidt over 500 kilometer længere øst- i den kroatiske hovedstad Zagreb – befandt Dorte Sejr Hansen sig med sin familie.

Hun beretter om præcis det samme: Alting stod bare ud i et.

»Vi var egentlig i Slovenien, men ville gerne et smut til Kroatien og Zagreb, og kørte derfor ad vejen i solskin. Med ét ændrede alt sig, så man ikke kunne se en skid. Vi havde børn i bilen, så vi var lidt nervøse for det hele. Det var bare voldsom torden og regn.«

»Det føltes som om, vi var inde i midten af en tornado, hvor gadelamper og tage faldt ned og fløj rundt om ørene på os, mens det bare blæste helt vildt.«

Da det hele havde lagt sig lidt, kunne Dorte og resten af familien se, hvor store skader uvejret havde lavet.

Store træer og grene er væltet. Foto: Privatfoto

I de fleste butikker var der oversvømmelser, ruder var smadret, kraner og store træer var væltet og tage røget af.

»De lokale sagde, at det her var meget slemt. Det var en yderst ubehagelig oplevelse. Vi er rystet over, hvor voldsomt, det har været.«

I alt måtte beredskabstjenesterne i det nordlige Italien reagere på mere end 500 opkald om hjælp på grund af skader på ejendom og personskader i forbindelse med stormen.

Slovenien, som også stod for skud i sidste uge, slog deres nationalrekord for største rapporterede hagl på knap 14 centimeter.

Indtil i går var dette hagl det størst rapporterede i 2023 i Europa.