Der er i øjeblikket voldsomt vejr i Jylland.

Tirsdag eftermiddag kan danskere i den østlige del af Jylland opleve en del regn samt lyn og torden.

»Der er et bælte, der strækker sig langs med østkysten i Jylland,« siger vagthavende ved DMI, Henning Gisselø til B.T.

Bæltet strækker sig helt ned fra den dansk-tyske-grænse og forsætter op til Sønderborg, Vejle, Aarhus, Randers, Frederikshavn og videre op til Skagen.

På Twitter skriver Østjyllands Politi også, at et træ er blevet ramt af et lyn på Væthvej i Langå, og at træet derfor blokerer dele af kørebanen. De beder bilister i nærheden om at køre forsigtigt og være opmærksomme.

Også Randers har tidligere haft et voldsomt skybrud, hvor der landede 16 millimeter regn på kun 30 minutter.

»Det fortsætter nok eftermiddagen ud. I løbet af aftenen dør bygerne ud, og så bliver det mere tilforladeligt,« siger Henning Gisselø.

Også Fyn kan senere på aftenen få både regn og torden, da det såkaldte 'bælte' bevæger sig langsomt mod øst.

»Det er heller ikke umuligt, at Vestsjælland får noget regn i løbet af aftenen. Men mere kan vi nok ikke strække den. Hovedstadsområdet vil ikke få så meget.«

Onsdag kan danskerne glæde sig til at stå op til en solrig dag. Det ændrer sig dog igen senere på dagen, hvor jyderne igen vil få både regn- og tordenbyger.

Noget anderledes ser det dog ud i den østlige del af Danmark.

»Det bliver måske 30 grader, hvis det hele flasker sig. Så, det bliver en varm sommerdag på Sjælland og omegn, hvor Jylland får flere byger og skyer,« siger Henning Gisselø.