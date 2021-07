Det har krævet Thomas Grau og familien næsten et par ugers arbejde at plane jord ud og anlægge haven ved familiens nybyggede parcelhus på Krabbegårdsvej i Munkebo nord for Odense.

Men i løbet af ganske få timer torsdag eftermiddag og aften stod det klart, at der nu pludselig er kommet en hel del ekstraarbejde.

For da et gigantisk skybrud ramte særligt det nordøstfynske område, var Munkebo et af de steder, hvor himlen åbnede sig nærmest ubønhørligt.

»Vi har boet her siden december. Da stod huset færdigt. Vi har for ganske nylig arbejdet på haven gennem 12 dage. Vi havde en kæmpe stor jordbunke – overskydende jord fra byggeriet – som vi har planeret ud og sået til med græsfrø. Den første del såede vi for en uge siden. Resten såede vi så sent som i søndags. Men efter skybruddet kom, er samtlige græsfrø sejlet væk. De lå i bunker lige op ad huset,« siger Thomas Grau.

På trods af mere eller mindre spildt arbejde har han ikke mistet humøret.

»Jeg går faktisk og reparerer og planerer ud igen lige nu. Vandet har trukket sig tilbage, så jeg har ikke brug for gummistøvler, men jorden er stadig mættet af al den vand, der er kommet,« fortæller han, da B.T. fanger ham på telefonen fredag eftermiddag.

Thomas Grau arbejder selv med forsikringer til daglig. Så han er klar over, at lige denne form for skade ikke er dækket.

»Heldigvis er det ikke gået ud over huset. Det er det vigtigste,« som han siger.

Kerteminde torsdag aften. Der var mere brug for en vandcykel end en almindelig to-hjuler.Foto: Privat Vis mere Kerteminde torsdag aften. Der var mere brug for en vandcykel end en almindelig to-hjuler.Foto: Privat

Lidt længere mod nord, i Kerteminde, bor 39-årige Louise Nejmann. Skybruddet gav hende og de øvrige kertemindere en 'oplevelse', de ikke glemmer foreløbig. Eller nogensinde.

»Jeg har boet i Kerteminde hele mit liv, og jeg har aldrig oplevet regnvejr på den måde. Der har været stormflod her et par gange, men det er noget andet. Dét her har vi aldrig oplevet før,« siger Louise Nejmann.

»Vi stod alle sammen i vand til knæene ude i vores vænge. Vores nabo er på ferie, så de blev ringet hjem, for man kan jo ikke vide, om der er sket noget i huset, når der kommer så meget vand,« siger hun.

Også i landsbyen Martofte på Hindsholm ramte det voldsomme skybrud, som visse steder ifølge DMI lokalt gav op mod – eller endda mere – end 100 millimeter regn i løbet af få timer.

Skybruddet ramte Odense og det meste af det nordøstfynske område. Lokalt er der ifølge DMI faldet 100 millimeter regn – eller endnu mere. Normalen for hele juli måned er under 70 millimeter.Foto: Byrd Vis mere Skybruddet ramte Odense og det meste af det nordøstfynske område. Lokalt er der ifølge DMI faldet 100 millimeter regn – eller endnu mere. Normalen for hele juli måned er under 70 millimeter.Foto: Byrd

»Det var helt vildt. Vi hørte vandet vælte ind i kælderen og kom ud i haven, hvor vi havde fået 'swimmingpool'. Vi har boet i Martofte i over fem over og har aldrig oplevet så meget vand,« siger Tine Mynchau.

Lige nu venter hun og hendes mand på, at vandet er helt væk.

Derefter begynder de at kigge på, om vandet har forårsaget skader.

»Det er jo varslet, at der måske kommer mere. Så nu venter vi lige, til vi er sikre på, det er overstået,« siger Tine Mynchau.