Indtil videre er 880 mennesker blevet evakueret fra deres hjem i den sydstaten Santa Catarina i Brasilien.

Enorme områder med beboelse står under vand og vandmasserne dræbte allerede onsdag to mennesker, da et jordskred væltede ned over en stor vej. Over 30 mennesker er fortsat savnet.

På videoen øverst i artiklen kan du se folk blive reddet op via taget på deres hus. Vandmasserne er for store til, andet kan lade sig gøre.

Santa Catarinas myndigheder har bedt folk om at undgå at bruge områdets vejbaner. Altså dem, der ikke er dækket af vand, som beboerne er nødt til at sejle rundt på.

Man kan kun se taget på husene, der er i de særligt udsatte områder.

»Det ser bekymrende ud med den her kraftige nedbør. Det er almindeligt på det tidspunkt af året, at vi ser meget regn i det område, men det her er voldsommere end normalen,« siger klimaforsker Sebastian Mernild fra Syddansk Universitet.

Han forklarer, at klimaforandringerne resulterer i, at temperaturen stiger, og det betyder mere og kraftigere regn. Noget, vi også oplevede i Danmark sidste år.

»Sidste år så vi markante oversvømmelser i Tyskland, Holland og Belgien, men vi fik tilsvarende nedbør i Danmark ved Kerteminde og Kalundborg,« siger han og fortsætter:

»Det gik ikke galt hos os, fordi det ikke landede i bjergområder og byer, der ligger lavt. Vi var heldige.«

Som du kan se å billedet, så er det kæmpestore områder i Santa Catarina, der er dækket af vand.

Man behøver altså ikke engang at se ind i fremtiden for at kunne konkludere, at situationer, der ligner den i det sydlige Brasilien, kan opstå i den vestlige del af verden.

»Meget af de tendenser, man ser ude omkring i verden, begynder man også at se hos os.«

Tilbage i februar døde 94 mennesker i mudderskred efter voldsom regn i bjergbyen Petrópolis tæt på Rio de Janeiro.