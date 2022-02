Den voldsomme blæst, der stryger hen over landet denne torsdag morgen, påvirker både broer og færgeafgange.

Faktisk advarer man på tre broer om kraftig vind.

Det oplyser Vejdirektoratet på sin hjemmeside.

Der er tale om Storebæltsforbindelsen, Svendborgsundbroen og Vejlefjordbroen.

På Storebæltsbroen har man helt forbudt vindfølsomme køretøjer at køre over i øjeblikket.

For alle broer lyder det, at vinden forventes at aftage i løbet af morgenen.

Tidligere på morgenen frarådede man også vindfølsomme køretøjer at køre over Øresundsbroen, men vinden har nu lagt sig så meget der, at advarslen ikke længere er gældende.

Det er ikke kun på broerne, at man kan mærke til den heftige blæst. Det samme kan man også på flere færgeafgange.

Det betyder, at man på Bornholmerlinjen har måttet aflyses en dobbelttur med færgen Express1. Der er tale om aftalen Rønne-Ystad klokken 06.30 og afgangen Ystad-Rønne klokken 08.30.

»Vi beklager ulejligheden,« lyder det på linjens hjemmeside.

Også Alslinjen er påvirket og har måttet aflyse afgangen Fynshav klokken 06.00 og Bøjden klokken 07.00.

Ærefærgerne er også påvirket og har aflyst afgang Søby-Fynshav klokken 05.50-09.20 og afgang Fynshav-Søby klokken 07.00-10.35 på grund af den kraftige vind.