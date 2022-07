Lyt til artiklen

Spanien, Frankrig, Italien og Portugal.

Fælles for de lande er, at det er yndede turistmål for danskere, som søger lidt ekstra temperaturer om sommeren. Og det skal man nok få.

I Spanien og Portugal står det lige nu varmest til med temperaturer, som er et stykke over 40 grader.

Søndag udsendte Spaniens meteorologiske institut, AEMET, det højeste farevarsel i otte regioner. I de kommende dage forventer man, at temperaturerne vil toppe.

»Hedebølgen startede søndag og kan vare ni eller ti dage, hvilket gør den til en af de tre længste hedebølger i Spanien siden 1975,« siger Ruben del Campo, som er talsmand for AEMET til AFP.

Man forventer, at temperaturerne lokalt kan ramme op til 47 grader onsdag og torsdag.

Med 47,7 grader blev der sidste år i august sat varmerekord i Spanien. Den europæiske varmerekord er 48 grader. Den rekord kan stå for fald i den kommende tid.

I Portugal mærker man allerede konsekvenserne af hedebølgen, hvor skovbrande hærger som resultat af de voldsomme temperaturer.

Omegnen af 3.000 brandmænd er sat ind for at slukke brandene. Den portugisiske statsminister, António Costa, strøg for nylig til tasterne på Twitter for at opfordre folk til at lade være med at sætte gang i at grille.

Portugisiske brandmænd som bekæmper skovbrandene. Foto: PAULO CUNHA Vis mere Portugisiske brandmænd som bekæmper skovbrandene. Foto: PAULO CUNHA

I næste uge forventer man, at hedebølgen vil slippe grebet i Spanien og Portugal. Da der ikke er udsigt til regn i den kommende, så forventer man, det bliver svært at slukke brandene lige foreløbigt.

Hedebølgen vil til gengæld bevæge sig mod Frankrig og Italien.

I det franske vil hedebølgen også hærge i de kommende dage, hvor Tour de France-feltet vil køre i den sydøstlige region af landet. Her vil temperaturerne ikke være så høje som i den sydvestlige del af landet.

Her vil temperaturerne ramme 37 grader.

Skovbranden hærger i Portugal. Foto: PAULO CUNHA Vis mere Skovbranden hærger i Portugal. Foto: PAULO CUNHA

Italien oplevede i starten af juli en hedebølge, som især ramte den centrale og sydlige dele af landet. Det resulterede i den værste tørke i 70 år.

Men den kommende hedebølge, der kommer fra Spanien og Portugal vil ramme nordlige del, hvor temperaturerne vil kravle over 40 grader i den kommende uge.

Myndighederne i Italien forsøger at forberede borgerne på den femte hedebølge i år, hvor rådene blandt andet lyder, at man skal lade være med at opholde sig udendørs mellem klokken 11 og 18, tage kolde bade mellemrum og drikke mindst to liter vand om dagen.