Sne, slud og noget, der ligner en mulig snestorm.

Kong Vinter vender i den grad tilbage i den kommende uge, hvor prognoserne lover køligere temperaturer, blæst, hvidt nedbør og op til 15 centimeter sne.

»Det bliver noget af et vejrskifte,« forudser vagthavende meteorolog hos DMI, Lisette Grenbom.

Det hele begynder mandag aften og natten til tirsdag, når en front trækker ind over landet.

Den giver massivt snefald i Nordjylland og den nordøstlige del af Sjælland.

Resten af landet får regn.

»Det er helt sikkert noget, der kan give trafikale problemer. Det kan gøre det svært for mandskabet at få ryddet vejene, når sneen falder midt i morgenmyldretiden,« siger Lisette Grenbom.

På nuværende tidspunkt er det lidt usikkert, hvor fronten lægger sig, og hvor meget sne, der kommer, understreger hun.

Den vagthavende meteorolog forudser mellem fem til 15 centimeter sne de steder, hvor nedbøren falder som sne.

»Det kan blive en svær vintersituation,« siger hun

I det hele taget kommer ugen op til skolernes vinterferie til at stå i vinterens tegn.

Kold luft trækker ned over Danmark onsdag. Temperaturerne falder og nærmer sig frysepunktet, og nattefrosten vender tilbage.

Både onsdag og torsdag kan der komme spredte slud- eller snebyger.

»Bygerne bliver ujævnt fordelt over landet. Der, hvor der kommer nedbør, vil de være hvide.«

»Alle får vinter,« lover Lisette Grenbom.

Vintervejret kulminerer i denne omgang fredag, hvor der er lagt op til noget af en vejrgyser.

Der er nemlig store mængder sne på vej samtidig med, at blæsten bliver hård.

»Vi forventer trafikale problemer. Snemængder på over 10 centimeter og fygning. Den kombination er rigtig farlig,« siger Lisette Grenbom.

Den vagthavende meteorolog vil endnu ikke bruge ordet »snestorm« om det, vi har i vente, men hun vil på den anden side heller ikke udelukke det.

»Vi er deroppe af,« siger hun og forklarer, at kombinationen af snefald og kraftig blæst er rigtig uheldig.

Fredagen er dog endnu for langt ude i fremtiden til, at DMI endnu vil lave et decideret varsel om snestorm eller snefygning.

»Men det er noget, vi holder meget øje med, og det kan meget vel være, at det er noget, vi kommer til at varsle for,« siger hun og understreger:

»Det bliver helt sikkert en udfordrende uge.«